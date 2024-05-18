台日友誼步道揭牌 淡蘭古道基隆暖東峽谷步道接軌國際

淡蘭古道之一的基隆暖東峽谷步道，與日本宮城偶來步道的登米路線今天在基隆市暖東峽谷締結友誼關係，基隆市市長謝國樑、立委林沛祥、日本宮城縣登米市市長熊谷盛廣等人，在步道入口處為宮城偶來的紅色小馬意象揭牌，希望吸引更多國際旅客認識暖東峽谷，享受健行步道之美。

千里步道協會表示，宮城偶來步道是日本遭逢311海嘯衝擊後災後復興的重要工作之一，也是宮城縣觀光振興活動的主體，自2018年起陸續建置完成，目前共有：氣仙沼.唐桑路線、奧松島路線、登米路線、大崎.鳴子溫泉路線及村田路線等五條步道。

今天下午2時舉行揭牌儀式，日本及多位愛好山林的民眾，在專業導覽人員帶領下走入淡蘭百年山徑體驗，都覺得步道走起來很舒適，也有人文歷史。

謝國樑說，淡蘭古道是台灣第一條國家級綠道，過去是民生往來的必經之路，有豐富悠久的歷史人文，而暖東峽谷步道更是淡蘭中路山徑起點，本次也作為淡蘭代表路段之一，與日本登米步道締結國際友誼步道。