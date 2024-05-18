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柯文哲、謝國樑藍白合體 罷樑人員現身發傳單引騷動

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民眾黨不分區立委黃珊珊今天成立基隆服務處，主席柯文哲出席，他稱讚市長謝國樑施政非常努力，打基隆為有愛的城市。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委黃珊珊今天成立基隆服務處，主席柯文哲出席，他稱讚市長謝國樑施政非常努力，打基隆為有愛的城市。記者游明煌／攝影

民眾黨不分區立委黃珊珊今天成立基隆服務處，主席柯文哲出席，他稱讚市長謝國樑施政非常努力，打基隆為有愛的城市。國民黨籍的謝國樑則表示，會與黃珊珊密切合作。值此罷謝行動進入第二階段連署時刻，拆樑行動人員到場要遞宣傳單給謝市長被拉開，引起一陣騷動。

柯文哲說，基隆在謝市長的努力之下，打造一個有愛城市，最近也在副市長邱佩琳的努力下，打造全台第一名的公車亭，前十名占了好幾個，從小地方開始進步。

柯文哲稱讚謝國樑施政非常努力，改善基隆和台北的交通，包括爭取台鐵直達車停靠基隆，並在八堵設轉運站，市政就是這樣，每天做一點，達到有愛城市。

柯文哲並說，黃珊珊和基隆很有淵源，大學畢業就來基隆當了6年的法律服務，爭取當責任區，未來一定會做得特別好，解決民眾每天面對的問題。

「民眾黨在基隆紮根從今天開始」黃珊珊表示，她非常感謝基隆，她22歲當律師第一年就來基隆，當議員的法律服務，30年後她抱著感恩的心情回到基隆。

但黃珊珊說，30年來基隆變化真的不大，她砲打內政部長林右昌，指基隆選出一位「基隆捷運不到基隆的市長」，現在要去當民進黨的秘書長，基隆是一個美麗的海洋城市，但受了非常多的限制，真正的進步是謝市長上任後才慢慢看到，最近大家才開始重視基隆。

黃珊珊表示，基隆有很多中央的單位，尤其是漁港、海港都是中央控制，這城市沒有辦法發展，中央要負很大責任，下周一立法院會審議財政收友劃分法，地方要有充足的財源才能做相當的建設，基隆愈來愈沒落，基隆有一個很荒謬的事實，基隆港每年有60萬人次的郵輪客下船，但坐了車就跑去故宮，沒有人留在基隆，她要把中央的資源帶給基隆，這是她的責任。

市長謝國樑則表示，邱佩琳副市長是以民眾黨員身分加入市府團隊，一年多來努力爭取很多企業認養公車亭，打造出基隆的特色，他要打造最有愛的城市，雙方的合作密不可分。未來很多市民會受惠，和黃珊珊互相合作。

另外，在謝國樑到場時，有拆樑行動人員到現場舉罷免宣傳旗幟，並有一名女子拿印有連署站等資料的宣傳單要遞給謝市長，被旁邊的人拉開，員警也要求她到後方，引起一陣騷動。

民眾黨不分區立委黃珊珊今天成立基隆服務處，主席柯文哲出席，他稱讚市長謝國樑施政非常努力，打基隆為有愛的城市。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委黃珊珊今天成立基隆服務處，主席柯文哲出席，他稱讚市長謝國樑施政非常努力，打基隆為有愛的城市。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委黃珊珊今天成立基隆服務處，主席柯文哲出席，他稱讚市長謝國樑施政非常努力，打基隆為有愛的城市。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委黃珊珊今天成立基隆服務處，主席柯文哲出席，他稱讚市長謝國樑施政非常努力，打基隆為有愛的城市。記者游明煌／攝影
拆樑行動人員（左）到場要遞宣傳單給謝國樑市長（右）被拉開，謝市長合什以對，引起一陣騷動。記者游明煌／攝影
拆樑行動人員（左）到場要遞宣傳單給謝國樑市長（右）被拉開，謝市長合什以對，引起一陣騷動。記者游明煌／攝影

基隆捷運 謝國樑 黃珊珊

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