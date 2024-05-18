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基市府催生「好孕乘三」補助產檢車資、營養品及孕裝費2萬元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府催生好孕乘三計畫，補助產檢車資、營養品及孕裝費2萬元。記者游明煌／攝影
基隆市府催生好孕乘三計畫，補助產檢車資、營養品及孕裝費2萬元。記者游明煌／攝影

基隆市政府為鼓勵媽媽安心懷孕，今天宣布「基隆好孕乘三」計畫，補助孕婦產檢車資、營養品及孕裝費，一個孕期可分2階段申請，每階段補助為1萬元，合計可申請2萬元，7月起開放申請。

市長謝國樑說，少子化是目前各國政府面臨的人口問題，依內政部公布去年人口統計，新生兒人數僅有13.5萬多，比前一年減少3千多人，創下史上新低，為了減輕孕媽生孕的負擔，基隆市政府要給孕期婦女最大的支持，鼓勵市民安心生、放心養。

兒少政策大使楊寶楨表示，基隆好孕乘三計畫，包含孕媽在生活上的三大需求，如許多婦女在懷孕期間產檢過程行動不便，有推出車資補助；懷胎10月間需要給媽媽及腹中的孩子充足的營養，也有營養品補助；懷孕期間媽媽的身形也會有變化，需要更加寬鬆舒適的衣料配合孕期成長，也有推出孕裝費，是最貼心最有愛的幸福政策。

社會處楊玉欣處長指出，將於7月起開放申請，補助對象為設籍基隆市且領有孕婦手冊之孕婦，須持孕婦手冊、戶籍資料、郵局存簿等資料，至戶籍地區公所，每人每一孕期僅限申請2次，最高2萬元，非以胎數為補助單位，讓孕媽咪們都可以度過健康美好的孕期。

一名孕媽說，「有了補助可以安心搭計程車去產檢，滿實用的。」還有一名擔任社工的孕媽表示，她肚子愈來愈大，不能騎機車，去醫院產檢次數很多，補助計程車很好用，可以增加營養品對小孩也很有幫助。

基隆 孕婦

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