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影／猛按喇叭催促前方禮讓行人車輛 公車駕駛遭投訴挨罰

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
行人過馬路前車禮讓，市公車竟猛按喇叭死命催促，市公車處處分記駕駛員申誡。記者游明煌／翻攝
行人過馬路前車禮讓，市公車竟猛按喇叭死命催促，市公車處處分記駕駛員申誡。記者游明煌／翻攝

基隆市全力推動路口行人友善政策，目前多數汽機車在路口遇到行人通過斑馬線時，多會停下禮讓行人先行，但上月市公車204路線陳姓駕駛，遭民眾投訴，公車要右轉斑馬線時，前方有一輛自小客先停下禮讓等候行人，公車卻猛按喇叭一直催促，公車處查證屬實，記陳姓司機申誡一次，並嚴令改善。

基隆市公車處為提升優質公車服務品質，定期公布優良及需要改善駕駛名單，以激勵更多駕駛爭取卓越表現或檢討缺失改善。

民眾投訴，上月204路線陳姓駕駛，在右轉斑馬線時未等候行人持續鳴按喇叭，造成觀感不佳。公車處調出車內監視器查證屬實，畫面錄下公車要右轉斑馬線時，前方有一輛自小客停下禮讓等候行人，公車卻猛按喇叭一直催促，持續數秒，整輛車都聽到急促喇叭聲。

其他也遭投訴查證屬實待改善4名駕駛員，均記申誡列輔導，包括103路線林姓駕駛，行車時看手機致有行車安全疑慮；107路線蕭姓駕駛，路線未正確行駛影響民眾權益；402路線陳姓駕駛，行車時看手機致有行車安全疑慮；403路線黃姓駕駛，未確認民眾是否皆上車即關閉車門影響乘客權益。

不過，也有表現優良駕駛員獲民眾稱讚，103路線杜姓駕駛，見車內眾多長者，行駛車輛更注意平穩，相當貼心；107路線童姓駕駛，因交通堵塞影響班次向乘客致歉說讓您久等了，服務良好；510路線梁姓駕駛，協助嬰兒車上下車，服務相當良好；3位駕駛都記嘉獎獎勵。

公車處總站長鄭文彭說，為輔導部分駕駛需要在某些方面進行改善。透過公布需改善駕駛名單，希望能夠喚起這些駕駛的自覺性，並提供相應的培訓和支援，以期他們能夠加速改善服務態度，為乘客提供更加優質的服務。

公車 基隆 行人

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