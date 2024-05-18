快訊

準總統回應了！立院審國會改革法案爆衝突 賴清德凌晨發文籲回歸理性討論

國會改革法案未審完…韓國瑜午夜宣布休息 下周二再戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾80年歷史建築將拆除 宜蘭陳土金醫師宅 最快後年異地重組

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭市歷史建築陳土金醫師宅確定拆除後易地重建，最快今年拆除、後年重組完成。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市歷史建築陳土金醫師宅確定拆除後易地重建，最快今年拆除、後年重組完成。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣宜蘭市的陳土金醫師宅是屋齡超過80年的歷史建築，由於建物老舊，屋主希望拆除，地方傾向原地重建，縣府決議拆除後另擇地點重建，將在新月廣場旁的舊主秘公館空地修復、重組，若一切順利可在年底拆除，最快2026年啟動重組。

陳土金是日本時代在宜蘭開業的第一批西醫，1934年購入位於現今和睦路上的1處土地，建高2層樓的日式住宅；80多年過去，住宅老舊多處毀損，繼承住宅的陳土金後人申請拆除，地方人士盼能挽救，提報為歷史建築，去年公告通過。

原地修復或者拆除，兩造僵持不下，縣府今年4月24日再開審議會，審議委員認為，可以通過異地重組的方式，既解決老舊危樓的安全疑慮，也保存歷史建築的地域風貌，11人一致通過異地重組；文化局初步評估重組地點，就在同為日本時代歷史建築的舊主秘公館旁。

文史工作者林正芳說，陳土金醫師宅對宜蘭的醫療史、地方參與有重要意義，若脫離原來的時空，歷史價值起碼打對折；木造房屋重建和新蓋1座沒兩樣，很多材料都要更換，遑論異地重組。他仍然覺得非常可惜，對審議會的決議深表遺憾。

宜蘭 歷史建築 醫師

延伸閱讀

身體不適+不熟路況！新北消防員開勘災車過頭到宜蘭 自撞山壁送醫

宜蘭陳土金醫師宅將拆 最快115年啟動異地重組

苗栗西湖劉恩寬古宅興建逾260年 修復工程將起步

宜蘭市歷史建築陳土金醫師宅將拆除 最快後年異地重組

相關新聞

海底障礙難清 富岡漁港擴建牛步

台東縣府向中央爭取7億多元經費整修富岡漁港堤防，計畫填入3座沉箱擴建碼頭，但2022年順利放置1座後，還有2座及新增綠島...

基隆生命典藏館 30日第3次招標

基隆舊納骨塔計畫改建為生命典藏館，但工程延宕2年，民眾苦等不到新塔位，民代要求檢討施工項目盡速發包，別再拖下去。市府表示...

清華女大生考古實習發現 萬眾期待人獸形玉玦 今起花蓮展出

清華大學兩名女大生今年寒假到花蓮考古實習時，意外發現距今約2700年的人獸形玉玦，不少民眾都想一睹它的真面目。花蓮縣考古...

逾80年歷史建築將拆除 宜蘭陳土金醫師宅 最快後年異地重組

宜蘭縣宜蘭市的陳土金醫師宅是屋齡超過80年的歷史建築，由於建物老舊，屋主希望拆除，地方傾向原地重建，縣府決議拆除後另擇地...

基隆鎖管季串連百家業者品牌聯盟 入選台灣觀光雙年曆

基隆市政府的「鎖管季」自2005年開辦至今，20年來逐漸打響活動知名度，今年首度入選2024-2025台灣觀光雙年曆，今...

基隆市國中會考人數今年再創新低 使用冷氣教室新增1考場

113年國中教育會考18、19日登場，為減低考場負擔及增加應考便利性，基隆考區新增基隆商工考場，基隆考區考場分別設於基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。