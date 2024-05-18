逾80年歷史建築將拆除 宜蘭陳土金醫師宅 最快後年異地重組

宜蘭縣宜蘭市的陳土金醫師宅是屋齡超過80年的歷史建築，由於建物老舊，屋主希望拆除，地方傾向原地重建，縣府決議拆除後另擇地點重建，將在新月廣場旁的舊主秘公館空地修復、重組，若一切順利可在年底拆除，最快2026年啟動重組。

陳土金是日本時代在宜蘭開業的第一批西醫，1934年購入位於現今和睦路上的1處土地，建高2層樓的日式住宅；80多年過去，住宅老舊多處毀損，繼承住宅的陳土金後人申請拆除，地方人士盼能挽救，提報為歷史建築，去年公告通過。

原地修復或者拆除，兩造僵持不下，縣府今年4月24日再開審議會，審議委員認為，可以通過異地重組的方式，既解決老舊危樓的安全疑慮，也保存歷史建築的地域風貌，11人一致通過異地重組；文化局初步評估重組地點，就在同為日本時代歷史建築的舊主秘公館旁。

文史工作者林正芳說，陳土金醫師宅對宜蘭的醫療史、地方參與有重要意義，若脫離原來的時空，歷史價值起碼打對折；木造房屋重建和新蓋1座沒兩樣，很多材料都要更換，遑論異地重組。他仍然覺得非常可惜，對審議會的決議深表遺憾。