清華女大生考古實習發現 萬眾期待人獸形玉玦 今起花蓮展出

清華大學兩名女大生今年寒假到花蓮考古實習時，意外發現距今約2700年的人獸形玉玦，不少民眾都想一睹它的真面目。花蓮縣考古博物館新設二館，今起開館，展出近50件縣內發掘出土文物，件件都是精品，極具可看性，被女學生發現的人獸形玉玦也將首度公開亮相。

清大人文社會院2年級學生林嘉樂、利恩得今年1月到考古博物館實習，由館內工作人員帶領到北三棧考古遺址做地表調查，在遺址範圍一處未經考古發掘的休耕農田，眼尖發現這一小片高僅2.9公分、寬1.5公分、厚0.3公分，由在地豐田玉製作的人獸形玉玦，在考古界屬珍貴稀有「威望商品」。

消息傳出後，人獸形玉玦暴紅，每天都有人到考古館櫃台詢問想看它，館長溫孟威說，工作人員被問到「耳朵長繭」，但一館空間有限，且特展早在前一年就規畫好，實在沒有餘裕展出。

文化局原本就規畫在鄰近豐裡村開二館，近日整理完成，首檔「112年考古出土文物整飭成果展」18日起開展，萬眾期待的人獸形玉玦也將公開亮相。

「首檔展出件件是精品。」溫孟威說，包括崇德遺址出土距今約1000年鐵器時代鐵刀，可看到當時已能掌握高溫技術，懂得煉鐵，還有距今約3000到2200年屬新石器時代上美崙2號遺址出土文物，其中一件是嵌入石英石陶器作品，相當罕見。