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海底障礙難清 富岡漁港擴建牛步

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣府向中央爭取7億多元經費整修富岡漁港堤防，但議員質疑擴建碼頭工程牛步。記者尤聰光／攝影
台東縣府向中央爭取7億多元經費整修富岡漁港堤防，但議員質疑擴建碼頭工程牛步。記者尤聰光／攝影

台東縣府向中央爭取7億多元經費整修富岡漁港堤防，計畫填入3座沉箱擴建碼頭，但2022年順利放置1座後，還有2座及新增綠島1座未處置，議員質疑工程牛步，每座造價3千萬元放在沙灘上，可能放到壞。縣府農業處表示會追加預算，找更有能力的廠家在年底前解決。

2015年蘇迪勒颱風重創台東富岡漁港堤防，縣府向中央爭取經費整修，填入3座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺的沉箱擴建碼頭，2022年順利放入第1座後，後續遲無動作。台東縣議員簡維國昨天說，這3座被民眾戲稱「超大水族箱」的沉箱，做好至今已好幾年，1座造價3千萬元，一直放在沙灘上還沒就定位，多年來經海浪衝擊，可能會損壞。

台東縣政府農業處表示，沉箱放到富岡港及綠島南寮漁港當防波堤，主要是維持港口靜穩度，定位後可保護南海堤免受東北季風波浪，並阻擋漂流木進入港內，南堤往外移後，可打造海埔新生地。

農業處長江慧卿說，綠島的沉箱問題不大，富岡的難題主要是廠商先前發現海底聚積大量混凝土，無法用機具敲除，未達到當初預設的深度，好不容易敲除掉混凝土，又發現航道另聚積大量混凝土，後續再牽扯費用及天候問題，現還在和廠商溝通，希望追加預算找有能力的廠商，趕在年底前解決。

台東 富岡漁港 綠島

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