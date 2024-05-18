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基隆生命典藏館 30日第3次招標

聯合報／ 記者游明煌張曼蘋／連線報導
基隆生命典藏館工程總經費4億7千萬元，將把舊塔拆掉原址重建。記者游明煌／攝影
基隆生命典藏館工程總經費4億7千萬元，將把舊塔拆掉原址重建。記者游明煌／攝影

基隆舊納骨塔計畫改建為生命典藏館，但工程延宕2年，民眾苦等不到新塔位，民代要求檢討施工項目盡速發包，別再拖下去。市府表示，今年前2次發包都流標，本月30日第3次招標，從最有利標改採價格標，如順利發包，預計2026年7月可完工，供近3萬骨灰櫃塔位。

基隆市民政處昨上午在市議會業務報告，多位議員關切生命典藏館進度。議員連恩典表示，很多市民關心生命典藏館工程，希望早日動工。議員林旻勳表示，生命典藏館希望趕快標出去，但從最有利標改為價格標，要注意工程減項後不要影響設計、施工的品質。

議員吳驊珈說，人工和材料一直漲，生命典藏館不能一直延宕下去，希望盡快發包，多和廠商了解，讓廠商更容易來投標，殯儀館環境雖己改善，但民眾反映冰櫃不足、火化也常訂不到，盼有改善措施。

民政處長張淵翔表示，生命典藏館工程總經費4億7420萬元，新規畫骨灰櫃數量比較少是因為做減項，舊塔拆掉原址重建，原有1萬2千個骨灰罈先移到他處暫置，完工後再移回來。

張淵翔指出，前兩次招標採用最有利標，也就是需要評選，今年1月第一次開標有8家領標，但領標後沒有投標，3月第二次招標則沒有足夠家數投標，第三次招標5月9日已上網公告，有減骨灰罈數量及非工程等項目，讓營造商願意投標，已有多家廠商表達意願。

張淵翔表示，預計5月30日工程開標，改採價格標，希望這次可以標出去，投標資格需要甲級營造，工程需750工作天，預計2026年7月可完工。

不只基隆，新北市為舒緩板橋殯儀館量能，規畫新蓋納骨塔，其中鶯歌第二納骨塔預計2027年完工啟用，可容納5萬個櫃位及1萬個牌位。

八里第二納骨塔也在辦理規畫設計，預計2028年完工啟用，可容納5萬個櫃位及1萬個牌位。

而中和納骨塔現正辦理都市計畫變更，規畫可容納2.5萬個櫃位及3000個牌位，將接續鶯歌及八里兩座塔完工後啟用。

納骨塔 議員

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