基隆鎖管季串連百家業者品牌聯盟 入選台灣觀光雙年曆

基隆市政府的「鎖管季」自2005年開辦至今，20年來逐漸打響活動知名度，今年首度入選2024-2025台灣觀光雙年曆，今天辦理鎖管季產業論壇，鎖管季已逐步深化旅遊體驗，融入漁村遊程、海釣體驗及食魚文化課程等，今年以品牌聯盟平台形式邀集超過百家業者加入，打造在地旅遊品牌。

基隆市政府產業發展處今天邀請基隆在地產業，在海科館首次辦理鎖管季產業論壇，邀請日本NPO農村創生機構「村おこしNPO法人ECOFF」與基隆在地「星濱山共創工作室」及「宏岳國際有限公司」，與在地產業海科館、基隆區漁會等百家產業及地文創團隊分享。

市府產業發展處長林鼎超表示，一個產業活動要經營超過20年，相當不容易，證明鎖管季是相當具有代表性的在地特色活動，希望透過品牌聯盟的成立，讓鎖管季結合地方創生團隊、在地休閒漁業、旅遊業、伴手禮、餐廳及飯店等建立更深度的合作關係，結合各產業優勢，推出一整年的深度旅遊活動，打造成為北台灣最具特色的夏季旅遊品牌。

基隆鎖管季品牌聯盟集結在地休閒漁業及旅遊相關品牌，推出10條漁村旅行路線及4堂海釣學院體驗課程，以漁村走讀及各式體驗活動及食魚教育課程，帶民眾感受基隆漁村生活文化，於基隆鎖管季官方網站介紹，搭配整合行銷策略，讓民眾可以更容易取得基隆旅遊資訊，促進觀光產業發展。