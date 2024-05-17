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基隆鎖管季串連百家業者品牌聯盟 入選台灣觀光雙年曆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
八斗子產業促進會示範八斗子漁村導覽。圖／產發處提供
八斗子產業促進會示範八斗子漁村導覽。圖／產發處提供

基隆市政府的「鎖管季」自2005年開辦至今，20年來逐漸打響活動知名度，今年首度入選2024-2025台灣觀光雙年曆，今天辦理鎖管季產業論壇，鎖管季已逐步深化旅遊體驗，融入漁村遊程、海釣體驗及食魚文化課程等，今年以品牌聯盟平台形式邀集超過百家業者加入，打造在地旅遊品牌。

基隆市政府產業發展處今天邀請基隆在地產業，在海科館首次辦理鎖管季產業論壇，邀請日本NPO農村創生機構「村おこしNPO法人ECOFF」與基隆在地「星濱山共創工作室」及「宏岳國際有限公司」，與在地產業海科館、基隆區漁會等百家產業及地文創團隊分享。

市府產業發展處長林鼎超表示，一個產業活動要經營超過20年，相當不容易，證明鎖管季是相當具有代表性的在地特色活動，希望透過品牌聯盟的成立，讓鎖管季結合地方創生團隊、在地休閒漁業、旅遊業、伴手禮、餐廳及飯店等建立更深度的合作關係，結合各產業優勢，推出一整年的深度旅遊活動，打造成為北台灣最具特色的夏季旅遊品牌。

基隆鎖管季品牌聯盟集結在地休閒漁業及旅遊相關品牌，推出10條漁村旅行路線及4堂海釣學院體驗課程，以漁村走讀及各式體驗活動及食魚教育課程，帶民眾感受基隆漁村生活文化，於基隆鎖管季官方網站介紹，搭配整合行銷策略，讓民眾可以更容易取得基隆旅遊資訊，促進觀光產業發展。

市府透過提升地方異業結合能量，融入更多在地業者產品，為地方帶來更多商機，一起推廣永續旅遊，可上基隆鎖管季官方網站查詢：https://www.klsogood.tw/。

基隆鎖管季串連百家業者品牌聯盟，入選台灣觀光雙年曆，今天辦理鎖管季產業論壇。圖／產發處提供
基隆鎖管季串連百家業者品牌聯盟，入選台灣觀光雙年曆，今天辦理鎖管季產業論壇。圖／產發處提供
和平島禾口丘在地產地餐桌美食。圖／產發處提供
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品牌 基隆 海科館

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