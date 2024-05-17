宜蘭陳土金醫師宅將拆 最快115年啟動異地重組

宜蘭縣府已將宜蘭市陳土金醫師宅，登錄為歷史建築，由於建物老舊，經文化局召開審議會後，決議異地重組，地點則研擬在「舊主祕公館」旁空地，最快在民國115年啟動重組作業。

根據宜蘭縣政府文化局資料，陳土金在1934年間購買土地，推斷陳土金宅的興建時間，極有可能是在1935年的後半年。

座落於宜蘭市和睦路的這棟2層樓老宅，由於房屋已老舊不堪，陳家後人原本計畫拆除，經文化界提報後，縣府去年認定宅第兼融台、日、洋3種建築語彙等理由，登錄為歷史建築。

關於宅第未來規劃，文化局已列為重大事項，文化局文化資產科長呂姸瑾表示，縣府4月24日召開審議會，針對異地重組案討論，並邀請所有權人到場表達看法，11名出席審查委員在尊重所有權人意願，並兼顧保存文化資產下，同意異地重組。

文化局指出，縣府正在檢討拆除計畫，希望能在下半年啟動拆除作業，另文化局已同步執行修復再利用計畫，針對宅第再利用適宜性和歷史脈絡調查研究，預計明年上半年完成後，再就修復原則和概估預算等事項，向文化部文化資產局提出修復設計計畫申請補助。

文化局表示，考量接收基地容積及場域周遭環境等因素，初步擬定在新月廣場附近同為歷史建築的「舊主祕公館」旁空地重組陳土金醫師宅，希望能在115年啟動相關作業。