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東浪嘉年華音樂會如跨年卡司 宣告台東觀光季開跑

中央社／ 台東縣17日電

台東杉原灣東浪嘉年華活動18日登場，內容包括沙灘排球、SUP競速及沙灘音樂會，音樂會演出藝人、團體如同跨年卡司，為台東今年觀光季揭開序幕。台東縣政府將安排接駁車。

台東縣政府新聞傳播科代理科長林俐志今天告訴中央社記者，隨著夏季戲水旺季到來，台東縣政府於18、19日接連2天在杉原灣推出「東浪嘉年華」活動，除傍晚熱鬧震撼的沙灘音樂會外，白天也將舉辦海陸2大賽事SUP競速賽與沙灘排球賽，以及海洋慢市集、大型風箏展演與沙灘水域遊憩活動，如親子沙雕體驗、SUP體驗、獨木舟體驗等。

林俐志表示，SUP競速賽和沙灘排球賽活動從18日上午9時起展開，提供運動愛好者一展身手、交流切磋。下午1時開始，現場將有海洋慢市集、獨木舟體驗，以及小朋友喜愛的大型風箏展演。而自下午2時，SUP體驗與親子沙雕體驗也將讓民眾玩得盡興。

民眾及遊客眾所期待的沙灘音樂會也將在18、19日下午4時登場，包括韋禮安、Faye詹雯婷、怕胖團、葛西瓦X艾怡良、徐佳瑩、夜貓組、9M88、冰球樂團、家家及黃明志feat.巴大雄等重量級卡司，演出陣容不容小覷。其中葛西瓦X艾怡良及黃明志feat.巴大雄更將首度同台飆唱，活動精采可期，歡迎民眾從白天一路暢玩到黑夜。

林俐志表示，會場不提供汽車停車位，請民眾將汽車停放在馬亨亨大道，搭乘「接駁車」到會場。接駁服務為18及19日上午9時起以巡迴接駁停靠馬亨亨大道和勝利街口、馬亨亨大道和中山路口（原住民會館）及杉原灣，進場末班車將於晚上8時自馬亨亨大道和勝利街口發車；離場接駁自上午9時30分起至晚上11時直至民眾散場完畢，歡迎民眾多加利用接駁車往返。

除接駁車外，欲搭乘計程車的民眾，可撥打預約專線，而搭乘興東客運的民眾，可在杉原站下車後步行到會場。

台東 沙灘 音樂會

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