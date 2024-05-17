基隆生命典藏館2次流標 減項改採價格標

基隆市府規劃將南榮公墓納骨塔拆除原地改建生命典藏館，市議員要求盡快發包。市府表示，前2次發包採最有利標但都流標，經減去非工程項目並改採價格標，已於9日上網公告招標。

基隆市政府已將約1萬2000個骨灰罈、靈位牌等移置暫厝地點，打算原地重建完工後再移回生命典藏館，市府民政處今天在市議會業務報告，多名市議員關心生命典藏館新建工程進度。

市府民政處長張淵翔表示，生命典藏館工程經費為新台幣4億7420萬餘元，規劃興建地下1樓、地上6樓鋼筋混凝土建物，完工後可容納個人骨灰櫃1萬9712個、雙人骨灰櫃540個、個人骨骸櫃4288個及靈位牌5000個。

張淵翔說，生命典藏館工程前2次採用最有利標，也就是必須經過評選，第1次招標有8家營造廠領標，但最後都沒有投標，第2次則也沒有足夠家數廠商投標而流標。

張淵翔表示，市府為提高營造廠投標意願，除減去包含骨灰罈數量、法會費用和電腦登記系統費用等非工程項目外，並改採價格標，已於5月9日第3次上網公告招標，先前曾領標的8家廠商，已有多家主動聯繫願意投標，將於5月30日開標，工期為750日曆天，預計民國115年7月完工。