日本宮城縣捐賑災金 助花蓮修復步道

403強震造成花蓮部分步道受損，日本宮城縣等單位組成訪問團，並將募集的50萬日圓，捐贈林業及自然保育署花蓮分署，協助步道修繕。

由日本宮城縣議會、氣仙沼、東松島、大崎市、登米市及村田町等首長與觀光單位、媒體組成的訪問團共25人，昨天抵達台灣，參加與淡蘭古道互設友誼步道活動，也匯集來自日本的愛心捐助花蓮。

代表致贈賑災款的氣仙沼市長菅原茂說，感念日本311地震台灣人捐款義舉，期待花蓮人能儘早走出地震陰影、恢復蓬勃朝氣。

捐贈儀式由林業及自然保育署花蓮分署長黃群策代表受贈，花蓮分署也回贈台灣紅檜製作的感謝狀。

黃群策今天接受中央社記者採訪指出，轄管10條區域步道，強震後9條步道已陸續恢復開放，鄰近花蓮市的佐倉步道受損嚴重，雖已經搶通，但仍有落石疑慮，將待完成防護措施後重新開放。

黃群策說，佐倉步道過去是礦場，強震後邊坡落石掉落，砸毀步道設施，還有掉落疑慮，將分2階段排除潛在落石，目標今年底先推進至3公里處第二涼亭，後段因量體較大，預計明年施作，全線開放時間還無法確定。

黃群策說，佐倉步道修復經費約新台幣500萬元，已報緊急災修，這次日本捐贈的賑災款，將運用在舉辦生態、修復或手作概念活動，例如在北花蓮災區的能高古道東段，與社區合作辦理手作步道的教育訓練，以步道振興地方經濟。