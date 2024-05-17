清華女大生眼尖發現國寶級人獸形玉玦 花蓮考古博物館將展出
國立清華大學兩名女大生今年寒假到花蓮考古實習時意外發現一片不到3公分大的國寶級人獸形玉玦，消息傳出後，不少民眾都想要一睹它的真面目。花蓮縣考古博物館新設二館，18日起開館，展出近50件縣內發掘出土文物，件件都是精品，極具可看性，被女學生發現的人獸形玉玦也將首度公開亮相。
花蓮縣文化局獲壽豐鄉公所無償委託閒置的豐田市場，整修成考古博物館，3年前開館收費參觀，每年規畫一檔特展，也有DIY體驗等，除了考古調查，也有教育推廣，入館人數逐年增加，到去年已有3萬5000多人次。
清大人文社會院2年級學生林嘉樂、利恩得今年2月到考古博物館實習，由館內工作人員帶領到北三棧考古遺址做地表調查，在遺址範圍內一處還未經過考古發掘的休耕農田，眼尖發現這一小片高僅2.9公分、寬1.5公分、厚0.3公分，由在地豐田玉製作的人獸形玉玦，在考古界屬珍貴稀有的「威望商品」，讓館長溫孟威笑說，機率簡直像是「中樂透」。
消息傳出後，人獸形玉玦爆紅，每天都有人到考古館櫃台詢問想看它，溫孟威說，工作人員被問到「耳朵長繭」，但一館空間有限，且特展早在前一年就規畫好，實在沒有餘裕展出。
文化局原本就規畫在鄰近豐裡村開二館，近日整理完成，首檔「112年考古出土文物整飭成果展」18日起開展，萬眾期待的人獸形玉玦也將公開亮相。
「首檔展出件件是精品」，溫孟威說，包括崇德遺址出土距今約1000年鐵器時代的鐵刀，可看到當時已能掌握高溫技術，懂得煉鐵，還有距今約3000到2200年屬於新石器時代上美崙2號遺址出土的文物，其中一件是嵌入石英石的陶器作品，相當罕見。
溫孟威說，考古館希望成為無牆博物館，把整個社區當作基地。新成立的二館位於豐裡村，前身是移民指導所，可讓民眾更了解考古館調查工作並活化歷史建物。配合開館，18、19日舉辦集章活動，連結一、二館，歡迎更多民眾走入豐田地區，來一趟深入的文化旅遊。
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