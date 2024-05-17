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宜蘭市歷史建築陳土金醫師宅將拆除 最快後年異地重組

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣文化局初步評估，將在新月廣場旁的舊主秘公館空地重組。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣文化局初步評估，將在新月廣場旁的舊主秘公館空地重組。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣宜蘭市的陳土金醫師宅是屋齡超過80年的歷史建築，由於建物老舊，屋主希望拆除，地方人士則傾向原地重建，月前縣府開審議會，一致決議拆除後另擇地點重建，將在新月廣場旁的舊主秘公館空地修復、重組，若一切順利可在年底拆除，最快2026年重組完成。

陳土金是日本時代在宜蘭開業的第一批西醫，根據縣府文化局資料，他1934年購入位於現今和睦路上的1處土地，興建高2層樓的日式住宅；80多年過去，住宅老舊多處毀損，繼承住宅的陳土金後人申請拆除，地方人士盼能挽救，提報為歷史建築，去年公告通過。

原地修復或者拆除，兩造僵持不下，縣府今年4月24日再開審議會，審議委員認為，可以通過異地重組的方式，既解決老舊危樓的安全疑慮，也保存歷史建築的地域風貌，13人一致通過異地重組；文化局初步評估重組地點，就在同為日本時代歷史建築的舊主秘公館旁。

文化局文化資產科表示，會先拆除建物，擬定重組計畫，審議會通過後向中央爭取重組經費；目前已在準備拆除計畫，若順利可望今年底拆除完畢，明年6月提出重組計畫，最快2026年申請經費並完成重組；重組包含修繕、更新與防腐工程，也會保留地域風貌，無損建物特色與歷史價值。

文史工作者林正芳說，陳土金醫師宅對宜蘭的醫療史、地方參與有重要意義，若脫離原來的時空，歷史價值起碼打對折；木造房屋重建和新蓋1座沒兩樣，很多材料都要更換，遑論異地重組。他仍然覺得非常可惜，對審議會的決議深表遺憾。

宜蘭市歷史建築陳土金醫師宅確定拆除後易地重建，最快今年拆除、後年重組完成。記者陳敬丰／攝影
宜蘭市歷史建築陳土金醫師宅確定拆除後易地重建，最快今年拆除、後年重組完成。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 文化局 歷史建築 醫師

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