台東3座大型沉箱擱置灘岸 議員質疑漁港災修工程牛步

台東縣府向中央爭取7億多經費整修富岡漁港堤防，擴建碼頭需要填海用的3座沉箱，2022年順利放置富岡1座沉箱後，至今還有2座及新增綠島1座仍未處置，議員質疑工程牛步。縣府農業處表示，期望最快在年底前把3座沉箱順利拖進港就定位。

農業處長江慧卿表示，因目前既有廠商無法解決，希望藉由追加預算，再找有能力的廠商，發包把綠島及富岡這3座沉箱一併解決處理，期望能趕在年底前完成。

她說，綠島的沉箱問題不大，但富岡的難題主要是廠商在施工發現海底聚積大量混凝土，機具無法敲除，就無法達到當初預設的深度，原本好不容易已經敲除掉，又發現航道上又有大片聚積大量混凝土，後續牽扯費用及天候影響關係，現階段還在和廠商溝通。

2015年蘇迪勒颱風把富岡漁港堤防打壞後，縣府向中央爭取7億多經費整修，擴建碼頭需要填海用的3座沉箱，第1座於2022年已經順利放入富岡港。不過後續2座及新增的綠島1座沉箱，每座長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺的沉箱至今遲遲都沒動作，依然聳立在海邊上。

議員簡維國今天在定期會上指出，這3座被民眾戲稱超大水族箱的沉箱，做好到現在已經好幾年了，就一直在原地不動，1座造價3000萬元，一直放在沙灘上，經過多年來的海浪衝擊，還沒就定位，可能都會損壞，縣府應該趕緊解決問題，不然汛期又要來了，勢必沉箱作業再次受阻延宕。

縣府農業處表示，沉箱放到富岡港及綠島南寮漁港當防波堤，主要功能是維持港口靜穩度，沉箱定位後可保護南海堤免受東北季風的波浪，並能阻擋漂流木進入港內，南堤往外移，打造海埔新生地。