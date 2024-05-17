基隆生命典藏館3萬塔位第3次發包 4億經費從最有利標改價格標

基隆舊納骨塔計畫改建為生命典藏館，但工程已延宕2年，很多民眾苦等不到新塔位，民代要求檢討施工項目盡速發包，不要再拖下去。市府表示，今年前2次發包都流標，5月30日第三次招標，已減少骨灰櫃數量並減少非工程項目，並從最有利標改採價格標。如果順利發包，預計115年7月可完工，提供近3萬骨灰櫃塔位。

基隆市政府民政處今天上午在市議會業務報告，多位議員關切生命典藏館進度，議員連恩典表示，生命典藏館工程延宕很多市民關心，希望早日動工，盼有新塔位滿足民眾需求。議員林旻勳表示，生命典藏館希望趕快標出去，但從最有利標改為價格標，要注意工程減項後不要影響設計、施工的品質。

議員吳驊珈說，人工和材料一直在漲，生命典藏館不能一直延宕下去，希望盡決發包，可以多和廠商了解，讓廠商更容易來投標，而殯儀館雖然環境己改善，但民眾反映冰櫃不足、火化也常訂不到，希望有改善措施。

民政處長張淵翔表示，生命典藏館工程總經費4億7420萬元，新規畫骨灰櫃數量比較少是因為做減項，舊塔拆掉原址重建，原有1萬2千個骨灰罈先移到他置暫置，完工後再移回來。

張淵翔指出，前兩次招標採用最有利標，也就是需要評選，今年一月第一次開標有8家領標，但領標後沒有投標，3月第二次招標則沒有足夠家數投標，第三次招標5月9日已上網公告，第三次招標有再減骨灰罈數量及非工程等項目，讓營造商願意投標，已有多家廠商表達意願，預計5月30日工程開標，改採價格標，希望這次可以標出去，投標資格需要甲級營造，工程需750工作天，預計民國115年7月可完工。