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基隆市國中會考人數今年再創新低 使用冷氣教室新增1考場

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國中會考今年2623人創新低，使用冷氣教室新增1考場，圖為去年基隆女中考場。圖／基隆女中提供
基隆國中會考今年2623人創新低，使用冷氣教室新增1考場，圖為去年基隆女中考場。圖／基隆女中提供

113年國中教育會考18、19日登場，為減低考場負擔及增加應考便利性，基隆考區新增基隆商工考場，基隆考區考場分別設於基隆高中、基隆女中海大附中及基隆商工4校，總計2623名考生。今年比去年的2701人少78人，人數再創歷年新低。

教育處表示，今天下午3時至5時開放考生看考場，為維護試場品質，考生及家長均不得進入試場教室。另外，申請特殊試場服務有48名考生，為使應考學生能獲得更完善的考場服務，特殊試場部分則回歸各考場，使教師更能就近、即時的照顧，並依往例的考場環境使用冷氣教室，讓學生能在舒適的考場環境應試。

基隆考區的考場分布，暖暖、中山、南榮、建德與碇內國中5校及個別報名的考生，考場於基隆高中，應考人數582人；銘傳、中正、信義及成功國中4校考場則在基隆女中，應考人數717人；二信、聖心、八斗及正濱國中4校考場於海大附中，應考人數631人；明德、安樂、百福及武崙國中4校考場於基隆商工，應考人數693人。

今年國中教育會考成績通知單6月7日寄發，6月7日上午8時至6月14日下午5時開放網路成績查詢；若需申請複查成績，6月11、12日上午9時至下午4時開放辦理。

受到少子化影響，基隆會考應考人數逐年下降，每年減約1到200人，近5年從3066、2872、2832、2701到今年的2623名考生。

國中教育會考 基隆女中 少子化 海大

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