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捕蜂捉蛇 台東每件最高8千元

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
捕蜂捉蛇業務消防退場，台東縣府吸引業者投標，今年計價契約變更，蜂蛇每件計價最高8000元，最低3000元，就連死蛇處置最高也有4000元。記者尤聰光／攝影
捕蜂捉蛇業務消防退場，台東縣府吸引業者投標，今年計價契約變更，蜂蛇每件計價最高8000元，最低3000元，就連死蛇處置最高也有4000元。記者尤聰光／攝影

捕蜂捉蛇業務消防全面退場，台東因幅員遼闊，台東縣府吸引業者投標，今年計價契約變更，蜂蛇每件計價最高8000元，最低3000元，死蛇處置最高也有4000元。縣府農業處表示，計價提升避免流標造成空窗，鼓勵業者投標意願。有業者表示，台東範圍大，至少要5人，扣勞健保及薪資，幾乎沒什麼利潤。

農業處表示，過去捕蜂捉蛇計價每件從1800元提升至2200元，2021年、2022年曾發生廠商不敷成本退出，甚至2019年流標整年，造成業務空窗，去年8月1日消防局全面退出，避免重蹈覆轍，今年度契約變更。

台東縣捕蜂捉蛇區分5地個區，案件採分區計價，農業處指出，依最新計價內容，蜂蛇每案最高8000元、最低3000元，離島跨夜待勤每月1萬5000元；本島跨夜處置蜂蛇最高4100元、最低3900元。

農業處畜產保育科長陳登裕說，一般蜂蛇勤務處理時間，蜂巢早上8點至晚上10點，由於蜂巢處置比蛇有難度，處置時間有彈性，必須48小時內完成，蛇的處置24小時內。1999接獲通報蜂蛇須在40分鐘至1小時內抵達現場。

有業者說，「價格算一算還是有點硬」。前捕蜂捉蛇員工說，沒有想像中好賺，路程遠、還有被螫咬風險。

健保 台東 捕蜂捉蛇

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