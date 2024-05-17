即起至11月 花蓮循環杯免費借

環境部推廣淨零綠生活政策，花蓮縣飲料店今年7月起，禁用一次性塑膠杯，縣府環保局為讓業者、民眾在緩衝期間習慣使用環保杯，即日起至11月中旬，結合市區10家友善環境飲料店，提供免費循環杯租借服務，只要使用循環杯，可享飲料折5元優惠。

據統計，台灣年使用約40億杯一次性飲料杯，約製造4.8萬噸垃圾，環保局指出，即日起至11月15日止，結合市區10家友善環境飲料店業者，實施循環杯免費租。民眾可先在LINE官方帳號搜尋「好盒器」，綁定手機申請會員，於配合友善店家消費時，告知店家要使用循環杯，店員會出示QR Code供掃描，經店員確認後即可使用。

環保局指出，民眾喝完飲料，簡單沖洗循環杯，並至歸還站（花蓮縣花蓮市中正路542號，無飲花蓮中正店）機器掃描杯身QR Code，再將其投入歸還箱。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，循環杯為免費租借，須3天內歸還，否則會被停權至歸還為止；回收的循環杯會送至符合衛生規範的專業清洗廠清洗，每月也會定期送第三方（SGS）檢驗清洗品質。