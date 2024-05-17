課桌椅換可調式？ 宜縣府：審慎評估

宜蘭縣國中小使用的課桌椅多為木製，12年前全面汰換後，因建議使用年限約5到8年，多數學校已逾使用年限。縣議員黃琤婷昨質詢，要求縣府全面汰換為新式可調課桌椅；教育處表示，新式課桌椅評價不一，目前汰換仍以木製為主，每年編約1000萬元逐步汰換成新的木製課桌椅，至於是否換為新式可調將列評估。

宜蘭國中小學生約3萬2千人，多數學校使用木製課桌椅，只有龍潭國小等少數學校因民間贊助，才換成新式、可調式課桌椅。

黃琤婷說，據教育部數據，國小低與高年級生身高可差至25公分，更別提特別高或嬌小孩子，使用同一套並不舒適，議員也帶2套課桌椅，讓縣長林姿妙與交通處長黃志良試坐，體驗木製和可調式的區別。

黃琤婷指出，南投縣政府挹注4千多萬元購置可調式課桌椅，彰化縣也預定3年內汰換，花蓮、雲林、嘉義、基隆乃至台東都計畫推動，宜蘭應與時俱進；1套新式可調課桌椅約2千多元，全縣汰換約需6300萬元。

教育處表示，評估全台仍以木製課桌椅居多，學生也較習慣，可調新式課桌椅評價不一，目前汰換仍以木製為主，新式將列評估。林姿妙說，孩童的學習環境對成長非常重要，縣府十分重視，會審慎評估是否要換成新式課桌椅。