聽新聞
test
0:00 / 0:00

課桌椅換可調式？ 宜縣府：審慎評估

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭縣議員黃琤婷（中）建議縣府全面將木製課桌椅汰換為可調式課桌椅，請縣長林姿妙（左）、交通處長黃志良（右）試坐兩者區別。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣議員黃琤婷（中）建議縣府全面將木製課桌椅汰換為可調式課桌椅，請縣長林姿妙（左）、交通處長黃志良（右）試坐兩者區別。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣國中小使用的課桌椅多為木製，12年前全面汰換後，因建議使用年限約5到8年，多數學校已逾使用年限。縣議員黃琤婷昨質詢，要求縣府全面汰換為新式可調課桌椅；教育處表示，新式課桌椅評價不一，目前汰換仍以木製為主，每年編約1000萬元逐步汰換成新的木製課桌椅，至於是否換為新式可調將列評估。

宜蘭國中小學生約3萬2千人，多數學校使用木製課桌椅，只有龍潭國小等少數學校因民間贊助，才換成新式、可調式課桌椅。

黃琤婷說，據教育部數據，國小低與高年級生身高可差至25公分，更別提特別高或嬌小孩子，使用同一套並不舒適，議員也帶2套課桌椅，讓縣長林姿妙與交通處長黃志良試坐，體驗木製和可調式的區別。

黃琤婷指出，南投縣政府挹注4千多萬元購置可調式課桌椅，彰化縣也預定3年內汰換，花蓮、雲林、嘉義、基隆乃至台東都計畫推動，宜蘭應與時俱進；1套新式可調課桌椅約2千多元，全縣汰換約需6300萬元。

教育處表示，評估全台仍以木製課桌椅居多，學生也較習慣，可調新式課桌椅評價不一，目前汰換仍以木製為主，新式將列評估。林姿妙說，孩童的學習環境對成長非常重要，縣府十分重視，會審慎評估是否要換成新式課桌椅。

宜蘭 林姿妙 黃琤婷

延伸閱讀

宜蘭縣課桌椅使用超過10年 議員籲全面換可調式課桌椅

演唱會不想再淋雨！宜蘭盼建小巨蛋 議員分析：非為蓋而蓋

互別苗頭？與鄭文燦前、後腳訪花蓮 盧秀燕：早約好了

奪巴黎奧運輕艇門票 賴冠傑盼與最厲害的7名選手較勁

相關新聞

即起至11月 花蓮循環杯免費借

環境部推廣淨零綠生活政策，花蓮縣飲料店今年7月起，禁用一次性塑膠杯，縣府環保局為讓業者、民眾在緩衝期間習慣使用環保杯，即...

捕蜂捉蛇 台東每件最高8千元

捕蜂捉蛇業務消防全面退場，台東因幅員遼闊，台東縣府吸引業者投標，今年計價契約變更，蜂蛇每件計價最高8000元，最低300...

課桌椅換可調式？ 宜縣府：審慎評估

宜蘭縣國中小使用的課桌椅多為木製，12年前全面汰換後，因建議使用年限約5到8年，多數學校已逾使用年限。縣議員黃琤婷昨質詢...

0403花蓮大地震後…太魯閣國家公園難修復 尚無開放時間表

0403花蓮大地震後，太魯閣國家公園、中橫公路受創嚴重，雖然中橫已搶通，不過多個路段管制，且災害邊坡等都尚在搶修，太魯閣內...

花蓮地震賑災補助4.5億元撥款 縣府：今天入帳盡速撥款

403花蓮強震重創花蓮，賑災基金會預撥4億5300萬元補助款項，今天入帳，花蓮縣府說明補助發放措施，將用於死亡救助、重傷...

基隆市府公告登錄！「和平島王爺海上遊江」取得文資地位

基隆市政府公告登錄「和平島王爺海上遊江」為基隆民俗，理由為可追溯百年歷史脈絡，當地里民高度認同，反映漁港生活文化互動特色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。