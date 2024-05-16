花蓮地震賑災補助4.5億元撥款 縣府：今天入帳盡速撥款

403花蓮強震重創花蓮，賑災基金會預撥4億5300萬元補助款項，今天入帳，花蓮縣府說明補助發放措施，將用於死亡救助、重傷救助、醫療補助、安遷救助、傷亡者家屬生活補助及第1、2類生活補助等各項災後補助，並盡快將款項撥款至災民帳戶。

縣府指出，死亡賑助5人，1人60萬元，總金額300萬元；重傷賑助7人，1人10萬元，總額70萬元；傷亡者家屬生活補助6個月，12人總金額900萬元，其餘相關賑助款項將由縣府直接撥入家屬或傷者帳戶。

住院3日以上醫療補助預估47人，總金額235萬元，依衛生局提供住院3日以上傷者名冊寄發簡訊，通知傷者傳真本人帳戶，即可依帳戶撥款。

安遷賑助預估500戶總金額2500萬元，賑災基金會安遷賑助可與縣府安遷救助一同向村里長申請，經公所初審，縣府複審後，即可撥款入申請人帳戶，賑災基金會安遷賑助與租屋補助，只能擇一申請。

死亡救助、重傷救助、安遷救助、醫療補助與傷亡者家屬生活補助這5項會先拿到補助；第1類、第2類生活補助須待賑災基金會身分認定。

第1類生活補助部分，紅單戶預估776戶總金額2億3280萬元；黃單戶預估1099戶，總金額1億6485萬元。第2類生活補助（中低收入戶），紅單戶預估20戶，總金額900萬元；黃單戶預估28戶，總金額630萬元。

有關紅黃單戶生活補助，行政院日前召開403震災復原重建專案會議，有受災戶大樓主委表示，無居住事實所有權人為出租人，因房屋受損無法出租房屋，除收入受到影響外，房屋內家電、家具等財損，現無其他救助，希望考量財損因素納入無居住事實所有權人。

縣府表示，日前將問題行文賑災基金會後還未獲得回應，待對方回覆最終申請資格對象後，將以申請安遷救助案的資料為基礎，核撥入民眾帳戶。如有任何疑問或需要進一步協助，請於上班時間聯繫縣府社會處救助科，電話03-8227171 分機397、398、399。