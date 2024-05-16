基隆市府公告登錄！「和平島王爺海上遊江」取得文資地位

基隆市政府公告登錄「和平島王爺海上遊江」為基隆民俗，理由為可追溯百年歷史脈絡，當地里民高度認同，反映漁港生活文化互動特色，並持續保存傳統遊港形式，讓基隆又多了一項無形文化資產。

基隆市無形文化資產審議會今年1月25日開會，10名出席的委員，有9人同意「和平島王爺海上遊江」為基隆民俗。市府3月間公告後，30天內無相對人或利害關係人表達異議，市府4月22日公告登錄為無形文化資產。

市府說，登錄理由是因和平島社靈廟三府王爺出巡遶境至少已有百年歷史，深得境內民眾認同，具可追溯歷史脈絡、顯現持續累積與發展軌跡。和平島3里居民線交緣金、志工協助籌備小組、新移入年輕世代參與，均展現民間高度認同，並持續自主、自發參與。

文史工作者尹德根表示，社靈廟又稱三府王爺廟，和平島居民稱「王爺公廟」，相傳200多年前有王爺神像隨船漂流到和平島，民眾搭建草屋奉祀。1917年遷到現址建廟，主祀林、溫、傅3名王爺。日治時期新聞報導即有遊江紀錄，距今已超過百年歷史。

尹德根說，早年社靈廟都在海上遶境，祈求漁民海上作業平安、漁獲滿載而歸。基隆港航務後來快速發展，商船增加，1975年一度中斷改成陸上出巡，2010年才恢復海上游江傳統。在廟方與和平島居民高度認同及努力下，終能通過審查成為無形文化資產。

今年海上遊江活動7月14日登場，王船將率領漁船船隊遊港遶境，從正濱漁港出發後，前往深澳漁港，再經八斗子前往基隆港小艇碼頭，下午返回社靈廟。想參與海上遊江登船遊覽民眾，可洽詢基隆市平寮社區發展協會。