基隆公益青年電動機車補助 擬增2廠牌待審查

基隆市府推出公益青年就業電動機車補助計畫，目前有2家廠商共3款車可選擇，已有8000人提出申請。環保局長馬仲豪今天說，三陽機車和泓創綠能有意加入，若審查通過，會在下半年納入。

目前已納入公益青年就業電動機車補助計畫車款，包含光陽機車的i-One都會版、S6Rex，及中華汽車的eMOVING勁炫125超質款，不僅車體部分完全免費，還有補助電池月資費，申請者可選擇0元資費方案。

馬仲豪今天在議會業務報告表示，市府邀請所有合格電動機車廠商加入計畫，截至目前為止，有2家廠商有意加入，分別為三陽機車和泓創綠能，市府預計5月底召開第2次專案車款審查會，通過後，會在下半年提供市民更多元選擇。

馬仲豪說，據他瞭解，無論三陽機車或泓創綠能提供的車款，都是充電式車款，不涉及換電站問題，市民可「在家充電，在外補電」，有許多市民住家是透天厝，很適合自行在住家車庫充電後即可使用。

至於市府預計下半年推出的新購電動機車補助計畫（3.0方案），馬仲豪表示，此計畫不限電動機車廠牌，市民可自由選擇，名額3000輛，預計每輛補助車體新台幣6萬元，汰舊獎勵金部分，則與公益青年電動機車計畫相同，提供1萬元獎勵金，但不補助電池資費。

對於民眾關心多久能領到車，馬仲豪表示，環保局會持續與申請者保持聯繫，依目前執行狀況，從申請到領車約需要8週到10週，另外，若已提出申請的市民，在尚未交車前有意更換為3.0方案，市府會以專案評估，並與民眾溝通。