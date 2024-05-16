快訊

520前特赦陳水扁？總統府稱「無此決定」 陳致中臉書發96字聲明

揭柯建銘「利誘」阻國會改革 傅崐萁：國民黨絕不接受招安

削瘦6旬婦眼神呆滯、語無倫次 竟是餐餐「這樣吃」險痴呆

基隆公益青年電動機車補助 擬增2廠牌待審查

中央社／ 基隆16日電

基隆市府推出公益青年就業電動機車補助計畫，目前有2家廠商共3款車可選擇，已有8000人提出申請。環保局長馬仲豪今天說，三陽機車和泓創綠能有意加入，若審查通過，會在下半年納入。

目前已納入公益青年就業電動機車補助計畫車款，包含光陽機車的i-One都會版、S6Rex，及中華汽車的eMOVING勁炫125超質款，不僅車體部分完全免費，還有補助電池月資費，申請者可選擇0元資費方案。

馬仲豪今天在議會業務報告表示，市府邀請所有合格電動機車廠商加入計畫，截至目前為止，有2家廠商有意加入，分別為三陽機車和泓創綠能，市府預計5月底召開第2次專案車款審查會，通過後，會在下半年提供市民更多元選擇。

馬仲豪說，據他瞭解，無論三陽機車或泓創綠能提供的車款，都是充電式車款，不涉及換電站問題，市民可「在家充電，在外補電」，有許多市民住家是透天厝，很適合自行在住家車庫充電後即可使用。

至於市府預計下半年推出的新購電動機車補助計畫（3.0方案），馬仲豪表示，此計畫不限電動機車廠牌，市民可自由選擇，名額3000輛，預計每輛補助車體新台幣6萬元，汰舊獎勵金部分，則與公益青年電動機車計畫相同，提供1萬元獎勵金，但不補助電池資費。

對於民眾關心多久能領到車，馬仲豪表示，環保局會持續與申請者保持聯繫，依目前執行狀況，從申請到領車約需要8週到10週，另外，若已提出申請的市民，在尚未交車前有意更換為3.0方案，市府會以專案評估，並與民眾溝通。

公益 基隆 電動機車

延伸閱讀

和平島王爺海上遊江 登錄基隆民俗無形文化資產

基捷定案基隆炒房熱 民代籲市長重居住正義不要只有電動車

影／談基隆就只想到電動機車？ 謝國樑：我也不想這樣

高爾宣、麋先生壓軸 基隆音樂祭還找庸俗救星主唱「回家」

相關新聞

0403花蓮大地震後…太魯閣國家公園難修復 尚無開放時間表

0403花蓮大地震後，太魯閣國家公園、中橫公路受創嚴重，雖然中橫已搶通，不過多個路段管制，且災害邊坡等都尚在搶修，太魯閣內...

花蓮地震賑災補助4.5億元撥款 縣府：今天入帳盡速撥款

403花蓮強震重創花蓮，賑災基金會預撥4億5300萬元補助款項，今天入帳，花蓮縣府說明補助發放措施，將用於死亡救助、重傷...

基隆市府公告登錄！「和平島王爺海上遊江」取得文資地位

基隆市政府公告登錄「和平島王爺海上遊江」為基隆民俗，理由為可追溯百年歷史脈絡，當地里民高度認同，反映漁港生活文化互動特色...

宜蘭縣課桌椅使用超過10年 議員籲全面換可調式課桌椅

宜蘭縣內國中小使用的課桌椅多為木製，上次全面汰換是12年前，多數學校已經超過使用年限。縣議員黃琤婷今質詢，要求縣府全面汰...

7月禁用一次性塑膠杯 花蓮環保局免費循環杯租借緩衝

環境部推廣淨零綠生活政策，花蓮縣飲料店將在今年7月起禁用一次性塑膠杯，縣府環保局為讓業者、民眾在緩衝期間習慣使用環保杯，...

台東祭出「捕蜂捉蛇」最高8千元 內行人：沒想像好賺

捕蜂捉蛇業務消防全面退場，台東因地理幅員遼闊，縣府吸引業者投標，今年計價契約變更，蜂蛇每件計價最高8000元，最低300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。