宜蘭縣課桌椅使用超過10年 議員籲全面換可調式課桌椅

宜蘭縣內國中小使用的課桌椅多為木製，上次全面汰換是12年前，多數學校已經超過使用年限。縣議員黃琤婷今質詢，要求縣府全面汰換為新的可調式課桌椅；教育處表示，每年編列約1000萬元預算，逐步汰換成新的木製課桌椅，至於是否換為新式課桌椅，將列入評估。

宜蘭縣的國中小學生約3萬2000人，大多數學校使用木製課桌椅，只有如龍潭國小等少數學校，得到民間贊助才換成可調式課桌椅；木製課桌椅的建議使用年限約5到8年，縣內上次全面更新是12年前，此間也只有少數學校自行更新，多數課桌椅已超過使用年限。

黃琤婷說，根據教育部數據，國小低年級與高年級的身高相差25公分，更別提特別高大或嬌小的孩子，使用同一套課桌椅並不舒適，希望換成可以調整大小的新式課桌椅；她特地帶了2套課桌椅到縣議會，請縣長林姿妙與交通處長黃志良試坐，體會木製課桌椅和新式課桌椅的區別。

黃琤婷指出，南投縣政府挹注4000多萬元購置調整式課桌椅，彰化縣也預定在3年內汰換，花蓮、雲林、嘉義、基隆乃至台東都計畫推動，宜蘭應該與時俱進；1套課桌椅價格約2000多元，全縣汰換約需要6300萬元，拜託縣府研議，是否能分數年編列預算。

教育處回應，從去年開始，每年約編列1000萬元預算，逐年級將舊的課桌椅換成新的木製課桌椅，去年是國中小1年級，今年是國中小2年級，明後年將繼續評估如何編完剩下5個年級的汰換預算；汰換下來的課桌椅也不會報廢，會成為備品或放上惜物網，整理再利用。

教育處表示，評估全台狀況，木製課桌椅居多，學生也比較習慣，新式課桌椅評價不一，因此目前汰換仍以木製課桌椅為主，新式課桌椅將列入評估。林姿妙說，孩童的學習環境對成長非常重要，縣府也十分重視，會審慎評估是否要換成新式課桌椅。