日本防災專家赴花蓮交流 公私協力災害應變機制

內政部消防署邀請日本防災專家來台交流，今天移師花蓮，以日本能登半島地震、0403花蓮地震救災運作為主題，公部門與民間組織齊聚，針對各自主責與專長交流討論。

消防署14至16日舉辦「大規模災害時民間防災組織運用研討會」，邀請日本3名防災專家來台交流，上午花蓮縣消防局、花蓮市公所、慈濟慈善事業基金會、台灣世界展望會、基督教芥菜種會、紅十字會花蓮縣支會等單位出席會議，也前往0403地震花蓮市收容地點以及慈濟備災物資庫房觀摩。

花蓮縣消防局副局長李龍聖與花蓮市長魏嘉彥等人，帶著日本防災專家西村文彥、大橋麻希子、前田宰前往0403地震花蓮市收容地點中華國小活動中心說明。

地震災害發生後，慈濟基金會及紅十字會迅速將「福慧床」及戶外帳篷就定位，並讓NGO各團體進駐服務，以及特地設置寵物專區；基督教芥菜種會也提供另外的安置場所，讓長輩有較舒適的床及空間活動，並於現場協助搬運、發放各界湧入的物資。

魏嘉彥說，2023年開始市公所與慈濟在防災宣導、災前撤離、災後援助及收容等方面都有交流，因此這次大地震，慈濟基金會立即送物資、福慧床等給予相當大的協助。

日本防災專家分別針對避難所開設、國際合作、民間組織動員等向民間團體請益。西村文彥說，0403花蓮地震收容避難所迅速成立，在日本獲得大幅報導與熱切討論。年初日本能登半島大地震，當時花了許多心力才得以成立收容避難所，希望能透過這次交流，了解台灣在災害防救上，與慈濟基金會及各NGO團體平時的聯繫與合作方式，以此作為借鏡。

基督教芥菜總會、台灣世界展望會代表與會的人員表示，平時就有針對收容來演練， NGO夥伴平時就有互動平台，會彼此分享工作內容；災害一旦發生，組織會調整為緊急動員狀態，社工第一優先處理救災，做立即回應。

內政部消防署副組長史明原指出，消防署平時推動深耕、強韌台灣計畫，邀約各團體一起來做防災工作，聽到很多細緻的討論，包含協作平台、NGO協作、市公所合作等實務經驗，對計畫推動有很大的助益。