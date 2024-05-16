7月禁用一次性塑膠杯 花蓮環保局免費循環杯租借緩衝

環境部推廣淨零綠生活政策，花蓮縣飲料店將在今年7月起禁用一次性塑膠杯，縣府環保局為讓業者、民眾在緩衝期間習慣使用環保杯，即日起至11月中旬，結合市區10家友善環境飲料店，提供免費循環杯租借服務，只要使用循環杯，可享有飲料折5元優惠。

據統計，台灣每年使用約40億杯一次性飲料杯，約製造4.8萬噸垃圾，花蓮縣府響應「2050淨零排放」國際趨勢，配合環境部「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」政策，自7月1日起，縣內飲料店禁用一次性塑膠杯（含保麗龍杯）。

環保局指出，即日起至11月15日止，結合市區10家友善環境飲料店業者，實施循環杯租賃系統，民眾租借後也可享有自備飲料杯折5元優惠。

針對循環杯租賃系統操作方法，環保局表示，民眾可先在LINE官方帳號搜尋「好盒器」，綁定手機申請會員後，於配合友善店家消費時，告知業者要使用循環杯，店員即會出示循環杯上的QR Code，供消費者掃描，操作完畢並點選送出，經店員確認後即可使用。

至於如何歸還，環保局指出，民眾喝完飲料後，簡單沖洗循環杯，並至歸還站（花蓮縣花蓮市中正路542號，無飲花蓮中正店）的機器，掃描杯身QR Code，再將其投入歸還箱。

環保局廢棄物管理科長張華砡表示，循環杯為免費租借，必須在3天內歸還，否則會被停權至歸還為止；回收的循環杯會送至符合衛生規範的餐具專業清洗廠清洗，依照「衛福部餐具清洗良好作業指引」洗滌並殺菌，每月也會定期送第三方（SGS）檢驗清洗品質，請民眾安心使用。