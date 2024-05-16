強震重創花蓮農業 清水警團購百份西瓜、米助重建

0403花蓮強震重創花東，觀旅、農業受到打擊，台中清水警方為響應支持花蓮，自發性發起「力挺花蓮揪團購西瓜及富麗米」，從民間企業、警消分隊在短短一周時間內，募集15萬元，分別向壽豐鄉農會訂購180顆「果艷西瓜」、富里鄉農會富麗米禮盒100盒。清水警方表示，此團購亦是拋磚引玉，呼籲民眾、企業多團購花蓮農特產，行動支持花蓮。

近日迎來夏季，清水派出所所長許逸維想購買花蓮西瓜，解渴消暑，又想到花蓮近期因強震受創，為響應支持花蓮縣，自發性發起「力挺花蓮揪團購西瓜及富麗米」行動，也吸引清水區清水義消分隊、萬味軒肉乾、威龍企業、龍成電訊等地方團體及企業響應，短短一周內共募得15萬元，添購花蓮「果艷西瓜」、富麗米。

花蓮縣壽豐鄉的「果艷西瓜」種植於花蓮知亞甘溪畔、排水性極佳的砂礫石地，灌溉水源來自於自然湧泉，果形碩大飽滿、甜度可達13至14度左右；富野鄉的富麗米，因米粒大而飽滿、光澤透明度佳、Q度、咬勁與甜度皆為上選，品質連日本人都讚譽有加，給了「醜美人」的稱號。