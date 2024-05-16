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基捷利多 八堵站新建案翻倍漲

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆房價比雙北親民，基隆捷運定案讓房價飆升，雙北高房價已外溢到基隆，七堵區因有八堵站，國安路新建案一坪喊到42萬起跳，地方直呼「翻倍漲太誇張」，中正區中古屋也是漲不停。民代要求市長落實居住正義，嚴防炒房，市長謝國樑回應，會加速研議囤房稅，也盡快和內政部協調，敲定第2處社宅地點。

基隆捷運第一階段南港到八堵，八堵站附近國安路一處新建案，每坪喊價42萬元起，高樓層單價破50萬，標榜到南港18分鐘、科技廊帶核心，地方觀察，捷運還沒成形時期，八堵火車站正對面新建案坪單價頂多20餘萬。另外，中正區武昌街實價登錄，今年1月每坪8.5萬元，3月漲到每坪16.5萬元，漲幅也很大。

議員陳冠羽說，時下年輕人的痛苦就是買不起房，八堵建案翻倍漲，是基隆房價上漲訊號，雙北外溢到基隆，完全是衝著基隆捷運而來。謝市長推出青年公益電動機車政策，若真要回應青年困境，應正視租屋黑市，提出基隆版囤房稅2.0修法，也強化社會住宅政策。

議員呂美玲指出，武昌街屋齡4、50年建物，20多坪就要600多萬，質疑有一批人在炒房。謝國樑表示，電動車是為了照顧年輕人，目標是4年發出5萬輛，共需27.5億。從數據顯示，雖然全台房價都在漲，但基隆似乎漲得特別快，政府不支持炒房，近年愈來愈多人選擇在基隆買房，有些人是考量行人環境變友善，還有很多室內兒童設施，生活品質提升。

基隆第一處社宅是七堵車站旁的「光明安居」，內政部正在興建，第二處前市府規畫在陽明海運後方的「正明安居」，謝國樑說，陽明海運旁希望做為產業用地，改到惠明新村與台肥六合停車場，內政部住都中心先前已同意，但後來又有意見，會加強溝通盡快定案。

房仲認為，基隆房價漲主因房價比雙北親民，基隆捷運也是利多，吸引建商推案，市場需求帶動房市熱度。

基隆捷運 新建案 謝國樑

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