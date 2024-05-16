宜蘭運動公園 議員提案建小巨蛋

知名樂團「告五人」今年3月在宜蘭運動公園開唱，2天演出吸引4萬人入場，卻遇到下雨，縣議員林岳賢等人昨天在縣議會質詢時，建議在宜蘭運動公園原址「孵蛋」，推動體育也促進觀光；縣長林姿妙表示，會努力向中央爭取。

告五人樂團3月16、17日開唱，除了買票進場的4萬人，估計創造了10萬人次觀光效益、2億元產值，不過17日演唱會天公不作美，歌迷們只能在雨中聽歌，地方再次掀起小巨蛋的討論，3月底縣府就決定重啟計畫，立委陳俊宇也向教育部長潘文忠請命。

林岳賢昨天提案，請縣府研議在宜蘭運動公園興建小巨蛋，獲得25名議員連署。林岳賢表示，宜蘭本就多雨，秋冬之際有時更是連下1、2個月，學生得在溼透的場地運動，更別說舉辦大型活動，只能「碰運氣」。

林岳賢指出，運動公園田徑場約有3000多坪，至少可以容納1萬人；以目前體育場的結構體，加蓋恐不可行，拆掉重建至少要2、30億元，加上每年1、2000萬元的維管費用，龐大經費得仰賴縣府向中央爭取。

縣議員楊弘旻說，爭取小巨蛋並非「為蓋而蓋」，真的有需要，不僅為了促進觀光，也確實有下雨天訓練、運動的必要性，不一定要做很大，朝5000到1萬人的規模評估，從告五人的經驗來看，宜蘭經濟規模做得起來。

林姿妙回應，告五人的演唱會確實讓大家感受到小巨蛋的必要性，允諾向中央極力爭取；縣府補充，小巨蛋興建所需經費龐大，還要綜合性評估，如果可行，會向中央爭取經費。