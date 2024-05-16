后湖通訊平台啟用 台東偏鄉不斷訊

台東地理位置易遭受地震、颱風侵害，防災、救災非常仰賴通訊傳播，其中鹿野鄉后湖地區長期訊號不良，縣府去年整合電信資源，斥資720萬餘元建置防救災行動通訊平台昨啟用，解決當地網路訊號長期全無的問題，居民開心地說，「手機功能終於可以正常發揮了」。

后湖防救災行動通訊平台昨啟用，全縣累計建置35座，縣長饒慶鈴說，路斷、橋斷，但通訊不能斷，解決通訊問題是她上任以來的重點工作，就算山上只2、3戶人家，全縣也要溝通零距離，偏鄉居民一樣享受該有的通訊便利。

瑞隆村長彭國雄說，后湖約31戶，常住人口78人，村里年長者居多，因長期通訊不良，導致年輕人紛紛外移。陳姓居民開心地說，以前需跑到靠近市區的地方才能上網，現在社區有訊號，手機很多功能可正常發揮，不會無聊了。台東縣府國際發展及計畫處指這處基地台共花720餘萬元，克服用地與經費等困難完成建置，不僅訊號大幅度提升，涵蓋範圍大，且自備發電機，可保障居民緊急通訊需求。