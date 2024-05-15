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缺工缺料暴增396億！基隆捷運經費達1093億 地方負擔72億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運總經費再增396共需1093億，基隆負擔暴增到72億。聯合報系資料照
基隆捷運總經費再增396共需1093億，基隆負擔暴增到72億。聯合報系資料照

基隆捷運新北市政府為興辦機關，目前正在進行基本設計，但因營運物價最近波動很大，且缺工缺料，今天修正總經費增為1093億元，增加396億。基隆負責部分，也從原本48億，增加24.3億，全部要負擔72.23億。新北市修正計畫後要再報行政院核定修正計畫。

議員俞亝發今天關心基隆捷運最新進度，他表示，據他了解，興建的經費又有暴增，基隆負擔額也大為增加，基隆的財政是否能負擔，讓人擔心。

基隆市政府交通處長王圳宏說，基隆捷運目前進度，第一階段從南港到八堵，行政院在1月31日正式核定綜合規畫，總經費目前匡列697億元，涉及基隆市要負擔的部分，包括工程費和用地費總計要負擔48億元，因涉及北北基，現階段新北市為興辦機關，正進行基本設計。

王圳宏表示，新北市在基本設計過程，但營運物價最近波動很大，且缺工缺料，今天修正總經費增為1093億元，增加396億。基隆負責部分，原本48億，增加24.3億，全部要負擔72.23億。

王圳宏指出，新北市修正計畫後要再報行政院核定修正計畫，汐東線屬基隆捷運的一部分，3月已流標一次，5月中旬會再重新發包。

基隆捷運建設經費會用捷運軌道建設基金，向公營行庫融資借貸，5月會提財務計畫，由公共債務委員會通過後，向公營行庫融資借貸。據了解，基隆原先計畫基金貸48億，如果新的修正負擔額通過，計畫再增貸24.3億，全部借貸72.23億。

基隆捷運

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