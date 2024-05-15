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徐榛蔚與蔡清祥晤談 力邀民眾到花蓮旅遊

中央社／ 花蓮縣15日電

花蓮縣長徐榛蔚與法務部長蔡清祥今天針對推行廉政宣導晤談，也談論403震災後近況，徐榛蔚歡迎大家揪團到花蓮旅遊，蔡清祥也邀請民眾以行動支持花蓮觀光產業振興。

徐榛蔚表示，感謝蔡清祥特別來到花蓮視察，並慰勞協助403地震賑災的檢調人員；縣府近年針對推動廉政業務的預算逐年增加，每年到各鄉鎮市公所辦理廉政宣導，今年更編制「鴨鴨廉政學堂系列三-補助詐領四重奏」動畫影片，透過課程與動畫向公務員傳達廉能誠信的觀念。

蔡清祥感謝徐榛蔚全面推行各項廉政宣導，也關心花蓮地震重建情形，蔡清祥說，全台民眾都很關心花蓮，雖然地震重創，但仍有許多美景是沒有受地震影響的，像是海岸線的體驗遊程等，希望大家透過實際行動支持花蓮當地觀光產業振興，給花蓮鄉親更多溫暖。

徐榛蔚指出，花蓮有許多建築因地震受損嚴重，統計有27件（40棟）集合式住宅、136件單一住宅張貼紅黃單，而紅單建築物有影響公共安全疑慮，縣府強制拆除共13棟，另外加上600多件台積電基金會及慈濟基金會協助修繕，共超過2000件，災後重建之路相當漫長且艱辛。

徐榛蔚說，花蓮的整體經濟產業也大受影響，往北的蘇花公路目前仍是每日開放3時段通行，從花蓮運輸出去的菜車、西瓜車需繞行南迴公路北上到台北販售，經濟災民難以估算。

縣府從5月10日起至11月30日止推出「2024永續遊花蓮」4大旅遊市場獎勵方案，包含國內、國外自由行及旅行社獎勵，此獎勵方案5月份就啟動，縣府也在有限的預算下盡可能提高獎勵金額，盡速讓花蓮觀光產業復甦。

徐榛蔚 花蓮 蔡清祥

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