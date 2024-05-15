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綠島長泳18日登場 奉天宮、台東及綠島3媽祖陪游

中央社／ 台東縣15日電

台東綠島長泳將於18日登場，屆時將有嘉義新港奉天宮及台東天后宮、綠島天后宮恭奉媽祖在一旁守護選手；選手之夜將結合台東招牌活動「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會。

台東縣長饒慶鈴、綠島鄉長謝賢裕、新港奉天宮董事長何達煌、台東天后宮董事長林有德、綠島天后宮主任委員王益薪，今天聯合召開綠島長泳暨火燒島馬拉松記者會。

何達煌表示，去年9月新港奉天宮開台媽祖與綠島結緣，帶著上千信徒至綠島以海上巡航、陸上巡安方式庇佑綠島，促進綠島鄉觀光旅遊及產業的商機，增進地方繁榮與發展，今年再度到綠島參加長泳。

謝賢裕表示，原本希望3媽祖乘坐在開台媽祖號船，考量船隻未經檢驗，因此這次3媽祖將乘坐娛樂船，在航道警戒線內、選手賽道外，全程陪長泳選手游全程；而媽祖的選手編號可能是0000或報名選手之後的最後號碼，「當然也要給祂號碼，因為是有參加報名」。

他說，當然選手也有基督徒及各種教徒，未來也希望耶穌基督或聖母瑪莉亞有一天能來報名。

謝賢裕也宣布，今天起開放2024火燒島馬拉松賽報名活動，包括全馬組（42.195K）、半馬組（21K）、路跑組（10K）、健康組（5K），邀請全國愛好運動選手們參加10月6日火燒島馬拉松賽，還可收藏獨具陸海特色的綠島創意運動獎牌。

台東縣政府表示，「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會結合選手之夜，5月17日於綠島免稅商店前廣場登場，有創作鬼才鄭進一、金曲歌王施文彬、國台語雙聲帶王中平、九點半檔歌后于櫻櫻等歌手參與演出；晚會期間，綠島鄉公所將送出新台幣1萬7990元（象徵綠島長泳一起久久）現金1名、住宿抵用券、名特產店家消費抵用券、餐飲店家消費抵用券、藝品店家消費抵用券等多項獎項。

綠島 馬拉松

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