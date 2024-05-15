不讓台東偏鄉斷訊 第35座防救災行動通訊平台啟用

「路斷、橋斷、通訊不斷」台東縣鹿野鄉后湖地區防救災行動通訊平台今天啟用，全縣建置累計已達35座防救災行動通訊平台。縣長饒慶鈴表示，就算只有2、3戶全縣也要溝通零距離。后湖居民開心說「手機功能終於可以正常發揮了」。

饒慶鈴說，解決台東通訊問題是她上任來一直想方設法的重要工作，很重要的目的就是讓偏鄉居民也能享受西部該有的通訊便利，就算山上只有2、3戶人家也要不能遺漏，畢竟台東地理位置特殊，易受地震、颱風等天災侵害，防災救災仰賴通訊傳播。

鹿野鄉后湖地區位處山區田間，長期來發生訊號不良問題，縣府去年整合相關單位與電信企業資源，攜手完成建置防救災行動通訊平台，今天饒慶鈴、數發部副司長吳銘仁、NCC南區監理處長劉豐章、鹿野鄉長李維順與百位居民見證啟用。

縣府國際發展及計畫處說明，這支防救災型基地台共花720餘萬元經費建置，歷時1年多克服用地取得與經費爭取等種種困難，不僅涵蓋範圍廣，訊號大幅度提升，且自備發電機，讓災害發生時訊號不中斷，保障當地居民緊急通訊需求。

「有訊號不用再擔心了！」瑞隆村長彭國雄說，后湖地區現有居民約31戶，常住人口約78人，村里年長者居多，主要以農耕為主，長期以來由於通訊信號不良，導致年輕人紛紛外移，返鄉探親也不願久留，現在通訊好了，帶來很多便利性。