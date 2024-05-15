快訊

中職／財務有問題又缺席練球 獅隊宣告開除黃勇傳

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

洲美高架道路垃圾車撞進砂石車「車頭全毀」 5旬駕駛昏迷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不讓台東偏鄉斷訊 第35座防救災行動通訊平台啟用

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府今天辦理鹿野鄉后湖地區「防救災行動通訊平台」啟用，全縣建置累計已達35座防救災行動通訊平台。記者尤聰光／攝影
台東縣府今天辦理鹿野鄉后湖地區「防救災行動通訊平台」啟用，全縣建置累計已達35座防救災行動通訊平台。記者尤聰光／攝影

「路斷、橋斷、通訊不斷」台東縣鹿野鄉后湖地區防救災行動通訊平台今天啟用，全縣建置累計已達35座防救災行動通訊平台。縣長饒慶鈴表示，就算只有2、3戶全縣也要溝通零距離。后湖居民開心說「手機功能終於可以正常發揮了」。

饒慶鈴說，解決台東通訊問題是她上任來一直想方設法的重要工作，很重要的目的就是讓偏鄉居民也能享受西部該有的通訊便利，就算山上只有2、3戶人家也要不能遺漏，畢竟台東地理位置特殊，易受地震、颱風等天災侵害，防災救災仰賴通訊傳播。

鹿野鄉后湖地區位處山區田間，長期來發生訊號不良問題，縣府去年整合相關單位與電信企業資源，攜手完成建置防救災行動通訊平台，今天饒慶鈴、數發部副司長吳銘仁、NCC南區監理處長劉豐章、鹿野鄉長李維順與百位居民見證啟用。

縣府國際發展及計畫處說明，這支防救災型基地台共花720餘萬元經費建置，歷時1年多克服用地取得與經費爭取等種種困難，不僅涵蓋範圍廣，訊號大幅度提升，且自備發電機，讓災害發生時訊號不中斷，保障當地居民緊急通訊需求。

「有訊號不用再擔心了！」瑞隆村長彭國雄說，后湖地區現有居民約31戶，常住人口約78人，村里年長者居多，主要以農耕為主，長期以來由於通訊信號不良，導致年輕人紛紛外移，返鄉探親也不願久留，現在通訊好了，帶來很多便利性。

陳姓居民很開心的說，「現在有訊號，手機很多功能都可以正常發揮了，不會無聊。」以前只有跑到靠市區的地方，才能上網看臉書、YouTube和其他網路平台，能夠在社區通訊上網的夢想，等了十幾年終於實現。

鹿野鄉后湖地區終於有訊號了，當地后湖居民開心搶先體驗手機通訊。記者尤聰光／攝影
鹿野鄉后湖地區終於有訊號了，當地后湖居民開心搶先體驗手機通訊。記者尤聰光／攝影

台東 溝通 饒慶鈴

延伸閱讀

影／賴清德520總統就職典禮 饒慶鈴：努力排出時間參加

台東2年打造50公頃舊站特區 饒慶鈴：精華中的精華

花東本一家…饒慶鈴推共好 先包10團花蓮旅遊

台東康樂、馬蘭橋連結通車 民眾有感：真的變Come on

相關新聞

NET批謝國樑恫嚇毀損民產 基隆市府︰捍衛市民財產靜待司法

基隆東岸商場爭議未歇，主富公司（NET）今天再登廣告批市長謝國樑「強占」後，NET已經羅列受損失清單以及相關物品擺放場所...

演唱會不想再淋雨！宜蘭盼建小巨蛋 議員分析：非為蓋而蓋

知名樂團「告五人」今年3月在宜蘭運動公園開唱，2天演出吸引4萬人入場，卻遇到下雨，地方倡議興建小巨蛋，縣議員林岳賢等人今...

花蓮縣府汰換、增設26校飲水機 守護師生飲水安全

花蓮縣政府定期盤點國中小飲水機設備，今年為26所學校汰換及增設72台飲水機，花費約168萬元，提供安全衛生的水源飲用，培...

不讓台東偏鄉斷訊 第35座防救災行動通訊平台啟用

「路斷、橋斷、通訊不斷」台東縣鹿野鄉后湖地區防救災行動通訊平台今天啟用，全縣建置累計已達35座防救災行動通訊平台。縣長饒...

基捷定案基隆炒房熱 民代籲市長重居住正義不要只有電動車

基隆房市價格比雙北親民許多，近年逐步升溫，最近又因基隆捷運定案讓房價飆升，今天市議會引發多名議員關心，議員指八堵有建案開...

台東傳首例登革熱境外移入 衛生局啟動防治措施

台東發生今年登革熱境外移入首例，一名旅遊返國30多歲男子，出現不適症狀，返國後仍感不適就醫，經診斷為登革熱境外移入確診。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。