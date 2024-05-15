NET批謝國樑恫嚇毀損民產 基隆市府︰捍衛市民財產靜待司法

基隆東岸商場爭議未歇，主富公司（NET）今天再登廣告批市長謝國樑「強占」後，NET已經羅列受損失清單以及相關物品擺放場所，對基隆市政府請求返還，5月2日市長不顧基隆地檢署偵辦，發文恫嚇欲毀損證物，視法律於無物。市府回應︰捍衛市民財產，一切靜待司法審理。

NET今天發文指出，2月1日凌晨，在未有任何法令依據及法院裁判基礎下，市長謝國樑「強占」公司實質管領控制的東岸商場部分，更以電鋸等破壞工具將商場所有出入口，將控制設備、空調、水電、消防等機房以及保全室、NET商場管理室全部占用，導致NET公司及員工非僅無法進入上述空間，就連商場所有營運資料、監視內容、私人財物均遭霸占。

NET公司3月4日羅列受損失清單以及相關物品擺放場所，對基隆市政府請求返還，基隆市政府置之不理，在案發3個月後，謝國樑發文NET公司，稱為「未依規定撤離留置現場之物品」，以未指明返還內容的方式要脅

NET自行在5月20日向微風廣場實業股份有限公司私下取回，否則就要以基隆市政府名義將其全部當作「無主廢棄物」清除。

NET指出，在未列明範圍下，由微風廣場實業撿還的物品和NET公司及員工受損內容不符時，NET公司要向基隆市政府、基隆地檢署還是微風公司討取公道？認為基隆市政府避責任，濫行私下處分刑事證據。

市府發言人呂謦煒表示，一切依法行政，捍衛市民財產，目前相關案件已進入司法程序，就交由司法釐清，靜待尊重司法判決結果。