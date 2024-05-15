基捷定案基隆炒房熱 民代籲市長重居住正義不要只有電動車

基隆房市價格比雙北親民許多，近年逐步升溫，最近又因基隆捷運定案讓房價飆升，今天市議會引發多名議員關心，議員指八堵有建案開價一坪42萬起，打響基隆房價要上漲的響砲，雙北已外溢到基隆，是衝著基隆捷運而來，要求市長落實居住正義，嚴防炒房，不要只有發電動車。謝國樑表示，會加速囤房稅研議、盡速確定第二處社宅地點。

議員陳冠羽說，謝市長期望透過「電動車免費送」紓緩1979年以後的青年負擔，但這時代的青年正是薪資所得成長較上一世代更低，且直接被高房價衝擊的族群，而基隆市的空屋率更上升到全國第五名，請問謝市長何時才能看見世代剝削的青年成家困境？

陳冠羽表示，謝市長推出青年公益電動機車，若真要回應青年困境，應盡速訂定破除租屋黑市、跟進中央修法提出基隆版的囤房稅2.0修法，以及基隆版的社會住宅政策。去年7月謝市長說明惠明新村跟台肥六合停車場是更適宜地點，將完成剩下551戶社宅，但至今沒有任何進度，基隆市長同時也是港務公司董事，希望盡快展現魄力，推動社宅興建。

陳冠羽還說，現在青年成家大不易，現在青年人的痛苦就是買不起房，八堵有建案開價一坪40多萬，高樓更是要50萬，直接打響基隆房價要上漲的響砲，雙北外溢到基隆，完全是衝著基隆捷運而來。

議員呂美玲也指出，武昌街的房子超過4、50年，20多坪的房子要6百多萬，房仲在炒房，有一批人在炒房，每坪起跳20多萬元，新的房子更要40萬起跳。

市長謝國樑表示，電動車是為了照顧年輕人，4年要發5萬輛，共需27.5億。而從數據顯示的情況，他看到的是「基隆房價一直在漲」，雖然全台都有在漲，但基隆似乎漲得特別快，政府不支持炒房，這一年多來愈來愈多人選擇基隆買房，因為走在路上行人友善了，還有很多室內兒童設施，他建議應多蓋一些小坪數的住宅設計，讓小家庭也買得起。

基隆第一處社宅是七堵車站旁的「光明安居」正在動工興建，另一處前市府規畫是陽明海運後方的「正明安居」，但謝國樑說，陽明海運旁希望改為產業用地，市府會努力提高社宅比例，會再和內政部住都中心溝通，盡快把第二處社宅會地點定案。

房仲認為，基隆房價漲主要因房價比雙北市親民，吸引雙北民眾來基隆買方，加上基隆捷運建設是大利多，雙北來購屋的人增多，讓建商更有意願到基隆推案，市場需求帶動房市熱絡。