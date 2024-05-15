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面額250元「農粉幣」這樣領 預計7月1日推出

花蓮強震後助行銷 農業部推250元農粉幣擬7月1日上路

中央社／ 台北15日電
農業部代理部長陳駿季表示，為重振0403強震後花蓮農特產銷售，農業部規畫推出新台幣250元花蓮農特產購物券，暫定7月1日上路。圖／聯合報系資料照片 曾吉松
農業部代理部長陳駿季表示，為重振0403強震後花蓮農特產銷售，農業部規畫推出新台幣250元花蓮農特產購物券，暫定7月1日上路。圖／聯合報系資料照片 曾吉松

農業部代理部長陳駿季今天（15日）表示，為重振0403強震後花蓮農特產銷售，農業部規畫推出新台幣250元花蓮農特產購物券，鼓勵民眾領取後在花蓮實體消費，暫定7月1日上路。

立法院經濟委員會今天併案審查國民黨立委張嘉郡、楊瓊瓔及民進黨立委邱議瑩分別所提農村再生條例部分條文修正草案，陳駿季列席說明，並備質詢。

陳駿季會前接受媒體訪問表示，農業部推出花蓮農特產購物券，也就是農粉幣，目前規畫每張面額250元不變，時間點暫定7月1日開始，至於是否加碼，他說，因為還沒有開始執行，不可能就加碼，要等執行一段時間後再去處理，目前按照原規畫進行。

農業部農村發展及水土保持署產業發展及休閒組長楊欣佳補充說，農粉幣目前規畫有2種方式可以取得，一個是，當民眾到花蓮旅遊時，用手機登錄農業易遊網後，就能透過手機定位確定人在花蓮，便可領取農粉幣，另一個方法則是民眾在農業部的「從心出花」花蓮農產品專區消費滿千元，就會送1張農粉幣，買愈多送愈多。

楊欣佳補充說明，這次是透過農業易遊網裡面的農粉幣主題功能，圈定合作業者，因此民眾拿到農粉幣後，只能到花蓮實體消費，而且一次就要用掉幣值250元，避免替代性消費。

楊欣佳指出，每一號手機號碼登入農業易遊網後，只能領取1份農遊幣，目前初步規畫農遊幣於7月1日上路，領券時間可能會到10月底、使用期限到11月底。

花蓮 農業部 陳駿季

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