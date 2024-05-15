自來水廠完工 台東2部落「水沒來」

提升偏鄉部落飲用水安全無虞，台東縣政府前年爭取3億元經費，包括改善達仁鄉及延平鄉興建簡易自來水廠與延管工程計畫。但已完工並於原定上月供水的達仁鄉新興、安朔部落，卻跳票，議員質疑進度牛步。縣府回應會協調水公司及公所盡速完成。

縣府財政及經濟發展處長章正文說，達仁鄉新興部落簡易自來水廠因調整變更設計，還有改善工程暫無法供水。安朔部落部分，公所在戶數統計資料未收集完整，待資料呈報縣府，就可送水利署後續作業。

台東縣偏鄉部落飲用水長期接用山水，時常面臨水源不足及衛生問題，縣府近年爭取經費，從1.35億元增加至3億元，中央核定46件工程，陸續興建改善，其中包括達仁及延平兩鄉，大幅提升自來水普及率。

去年已完工並原訂上月起供水的新興部落自來水廠及安朔部落延管工程，居民至今無水可用，議員蔡玉玲說，當初允諾居民的時間不應跳票，水問題攸關民生，希望能在汛期來臨前讓居民有水可用。

縣府財經處表示，改善用水，46件自來水延管工程，至去年底完成鋪設47.6公里延管，簡易自來水改善工程，受益戶總計達4533戶。