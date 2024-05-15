基隆電動機車補助 綠批綁樁 藍讚遠見

基隆市推動青年公益電動機車計畫，民進黨議員昨質疑4年需40億恐排擠基隆捷運等部分預算，批是政策買票綁樁，國民黨則指有遠見，率全國之先發放。市長謝國樑回應，確實有些資金、市政預算會調整，但尚無排擠發生，可以多用民間投資取代公共建設，且4年約需27.5億，並非40億。

基隆市議會昨開定期會，謝國樑施政總報告，藍綠議員聚焦電動機車補助計畫，此次追加減預算25億，電動車相關計畫占7億，並提出3.0新方案，不限廠牌每輛最高補助6萬元，還有首批300多位鄰長也編列每輛8萬電動機車補助。

民進黨市議員張顥瀚表示，基隆捷運要增加基隆負擔額時，市長說「門都沒有」，現在花幾十億送電動機車，將嚴重排擠民生建設。議員許睿慈指出，電動機車預算編列沒有程序正當性，尤其鄰長也編列，違反「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，應提出自治條例執行。

國民黨議員藍敏煌說，電動機車計畫率全國之先，這是國家重要政策，證明謝市長有遠見。議員秦鉦表示，里鄰長是公務機車使用，使用電動機車有便捷性，配發機車很好。

無黨籍議員陳冠羽則指出，市政府施政規畫失衡，他估算電動機車平均1輛補助5萬5千元，5萬輛將支出27.5億元，一定會排擠到市政預算。

謝國樑表示，每輛車8萬是針對157位里長和鄰長，其他的每輛車成本大約5萬5千元，但並不是每位鄰長都需要車、3千多位鄰長全面編列，但里長確實有必要編列，鄰長部分則尊重議會的決議。

至於會不會排擠其他建設？謝國樑表示，像營養午餐費都增加，他不知道有排擠到哪裡的預算，只有市政大樓改建案沒編那麼多預算，計畫改採都更合建。電動機車經費2年已編十多億，未來還有十多億，總共約需27.5億，未來財政不會有太多的排擠出現。