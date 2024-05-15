粉鳥林漁港廣場 議員批違法 縣府：沒違規 變更地目後停車

宜蘭民進黨縣議員昨天針對開發粉鳥林漁港廣場用地改善工程，批評縣府在林業用地地目尚未變更前，就開闢整補場及停車場等設施，違反區域計畫法，要求縣府自行開罰、送監院調查。縣府農業處表示，土地無償供公眾使用且確屬農用，作為漁具整補沒有違規，待地目變更完成後開放使用停車場。

粉鳥林漁港位於蘇澳鎮東澳灣，景色優美觀光漁港，近年遊客漸多，造成停車空間不足。縣府推漁港計畫改善，向中央爭取經費興建多功能廣場包含漁具整補場、停車場、廁所等，去年7月完工，目前做為整補場。

縣議員林麗、陳文昌及呂惠卿質詢指出，粉鳥林漁港廣場用地改善工程位處林業用地，在土地尚未變更前，怎可闢建多功能廣場？為何工程完工至今尚未使用？縣府只准州官放火，不准百姓點燈，應提出合理解釋。

林麗說，此案明顯行政瑕疵，過程中應該要有人發現土地謄本記載「森林區林業用地」，為何沒人阻止違規？要求縣府地政處依違反區域計畫法開罰縣府，而且公共工程興建完成卻無法使用，公務員涉行政疏失，請政風處查辦並移送監察院。

農業處長李新泰表示，依農業用地作農業使用認定及核發證明辦法規定，該地只要是無償供公眾使用且確屬農用，就可以被認定為農業用地，目前作為漁具整補場應無違規，對於申請地目變更已提送國土計畫審議會，待變更完成再開放使用停車場等功能。

李新泰指出，此案因應地方漁業多元發展需求，避免遊客停車及漁民作業動線交錯，基於公共利益確有急迫性而興建工程，並同步辦理土地變更。