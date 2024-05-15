花蓮震後衝觀光 暑期2活動擴大辦

花蓮強震重創地方觀光，縣府在暑假期間擴大舉辦夏戀嘉年華、紅面鴨FUN暑假等活動，要透過創新與歌手卡司，吸引遊客到花蓮；此外，聞名世界的日本盛岡山車，可望11月再訪花蓮舉辦踩街遊行，盼能刺激地方經濟。

花蓮每年暑假大型強檔活動分別是「夏戀嘉年華」與「紅面鴨FUN暑假」，邀請知名藝人、樂團或在地音樂創作人登台演出，縣府在壽豐鄉鯉魚潭打造可愛造型的紅面鴨，搭配水舞、音樂與燈光上演水舞秀，經常吸引許多民眾到花蓮旅遊。

縣府觀光處長張志翔表示，夏戀嘉年華將於7月3日至7日舉行，紅面鴨FUN暑假是7月13日到8月11日，還有原民處的豐年節、太平洋觀光節與年底的溫泉季等活動，今年是震後觀光振興，活動都會創新、擴大舉辦，目前夏戀嘉年華的卡司還在邀請中。

觀光行銷科長柯博皙說，希望暑假2場大型活動將拉抬整體觀光效益，會盡全力發揮創新、創意及邀請超強卡司演出等，吸引人潮進入花蓮，刺激消費。

另外，日本岩手縣盛岡市曾在2002、2007、2016及2019年，四度應邀到花蓮市舉辦山車踩街遊行，掀起觀光熱潮，雙方更在2019年正式締結友好城市。縣議員魏嘉賢透露，盛岡市計畫在今年11月，將再到花蓮市舉辦踩街遊行。