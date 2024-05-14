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電動車計畫綠批40億排擠建設 謝國樑：有預算調整4年27.5億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
電動車綠批排擠建設，謝國樑：確有預算調整4年需27.5億。記者杜建重／攝影
電動車綠批排擠建設，謝國樑：確有預算調整4年需27.5億。記者杜建重／攝影

基隆青年電動機車計畫，綠議員今天質疑共需40億恐排擠民生建設及基隆捷運預算，市長謝國樑下午回應表示，因為電動車是他的重要政見，確實有一些資金、市政預算會調整，但可以民間投資來取代公共建設。每輛以5.5萬成本估算，4年發5萬輛，約需經費27.5億，非40億。

基隆市議會今天召開定期會，市長施政總報告，藍綠議員聚焦在免費電動機車補助計畫交鋒，此次追加減預算25億中電動車相關計畫占7億，並提出3.0新方案，不限廠牌每輛最高補助6萬元，還有首批300多位鄰長也要發每輛8萬電動車。

國民黨議員藍敏煌說，電動車計畫率全國之先，這是國家重要政策，證明謝市長有遠見，因為之前月資費高，2.0、3.0都是好方案，充電樁可能會不夠要趕快設置。里長、鄰長能納入是好事。

國民黨議員秦証說，青年電動車民進黨誤導為40億，里鄰長是公務機車，不是送里鄰長，何來40億？里鄰長使用有便捷性，可以訂一個辦法出來。

民進黨市議員張顥瀚表示，基隆捷運時要增加基隆負擔額時，市長說「門都沒有」，現在花幾十億來送電動機車，將嚴重排擠民生建設。議員許睿慈指出，市府提出電動車預算編列沒有程序正當性，尤其鄰長也編列送車，違反「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，並不合法，電動機車發放應提出自治條例執行。

無黨籍市議員陳冠羽說，市府施政規畫失衡，他估算電動機車平均1輛補助5萬5000元，要送出5萬輛，將支出27.5億，一定會排擠到市政預算。

謝國樑說，每輛8萬是針對157位里長，其他的每輛車成本約5萬到5萬5，比較正確。至於鄰長部分，並不是每個鄰長都需要車，但里長確實有必要編列，鄰長會尊重議會的決議。

至於會不會排擠其他建設？謝國樑表示，像營養午餐費也有增加，他不知道有排擠到哪裡的預算，只有市政大樓改建沒有編那麼多預算，改採都更合建。全部電動車經費，目前2年編十多億，未來還要十多億，總共約需27.5億，未來財政年度，不會有太多的排擠出現。

基隆捷運 謝國樑 議員 電動機車

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