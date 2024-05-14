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花蓮震後觀光 多議員點名下架「1大型活動」花2500萬：不要再辦下去

中央社／ 花蓮縣14日電
花蓮震災後觀光業受創待振興，縣府規劃暑期活動以行之多年的夏戀嘉年華、紅面鴨為主，強調會創新、擴大；多名議員質詢時指縣府規劃千篇一律、了無新意。圖為往年「紅面鴨FUN暑假」活動情形。中央社
花蓮震災後觀光業受創待振興，縣府規劃暑期活動以行之多年的夏戀嘉年華、紅面鴨為主，強調會創新、擴大；多名議員質詢時指縣府規劃千篇一律、了無新意。圖為往年「紅面鴨FUN暑假」活動情形。中央社

0403震災後觀光業受創待振興，花蓮縣府規劃暑期活動以行之多年的「夏戀嘉年華」等為主，強調會創新、擴大；有議員質詢認為「多年千篇一律了無新意」、「不要再辦下去」。

花蓮縣政府觀光處長張志翔今天接受媒體聯訪表示，「夏戀嘉年華」將於7月3日至7日舉行，「紅面鴨FUN暑假」是7月13日到8月11日，還有原住民行政處的豐年節、太平洋觀光節與年底的溫泉季等活動，今年因應震後觀光振興，活動都會創新、擴大舉辦。

受知名樂團「五月天」將到花蓮公益開唱激勵，張志翔說，「夏戀嘉年華」卡司會力邀歌手，也請大家期待。

民進黨籍縣議員張美慧直言，希望「紅面鴨放暑假」不要再辦，因為已無法吸引遊客；花蓮歷經0403地震，雖然太魯閣災情慘重，短期無法前往觀光，但仍有其他可吸引觀光客，如海上活動、中南區的絕美登山步道等，希望縣府加強基礎設施改善，旅宿進行改善，還有原民文化等；農特產品、伴手禮等可採寄賣方式，由縣府負擔運費、行銷費，解決目前觀光相關產業困境。

張美慧指出，從傅崐萁擔任縣長以來，一成不變活動至今，民國113年編列「夏戀嘉年華新台幣3000萬元、太平洋燈會3000萬元、紅面鴨2500萬元、溫泉季2000萬元」，4個活動加起來就花掉1億元，她質疑效益是什麼？縣民有感嗎？

無黨籍縣議員楊華美告訴中央社記者，很多議員都提到紅面鴨大型活動應該「下架」，且相關預算也不透明，還因爲要放煙火追加預算，縣府應反省這種「恩惠式」施政，縣民已不買單了。

楊華美舉同樣辦11了年的活動，隔壁台東舉辦國際鐵人三項活動（CHALLENGE TAIWANT），已累積多少效益，不但有國際選手參加，也獲得國際認證，同樣11年，成效差異有天壤之別。

溫泉季 花蓮 議員

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