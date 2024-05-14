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影／談基隆就只想到電動機車？ 謝國樑：我也不想這樣
基隆市議會今天進行市長施政報告，民進黨議員針對電動機車預算猛轟，不但質疑電動機車預算嚴重排擠其他民生建設經費，甚至於在議會好像都只有電動機車的議題值得討論，讓人提到基隆，好像就只想到電動機車這個話題，要求市府要有其它更多的市政建設規畫與說明。
基隆市長謝國達對此表示，從選舉開完票的第二天開始到今天為止，電動機車一直都是大家非常關注的重點，於公於私，還是有必要把這個政策，盡其所能的把它執行好，同時也說清楚，這是他目前的一個心態跟想法，除此之外，未來他還是會努力的在各項的施政並達到更多的平衡。
謝國樑頗感無奈的說，我個人也不想每天在談電動機車，我只是想讓市民知道，在議會的鞭策下，我們會有能力做到，做到之後還要繼續去做，除了電動機車，還有其它的事情。
謝國樑說：「不關我的任期是四年、八年還是兩年，都不希望被定位、大家都只記得，我只是一個在做電動機車的市長」，謝國樑希望其它的施政成績也可以被大家所知道。
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