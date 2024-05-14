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掃地震陰霾 夏戀嘉年華7月登場、盛岡山車有望11月訪花
花蓮強震重創地方觀光，縣府在暑假期間擴大舉辦夏戀嘉年華、紅面鴨FUN暑假等活動，要透過創新與歌手卡司，吸引遊客人潮到花蓮。而聞名世界的日本盛岡山車，有望11月再訪花蓮舉辦踩街遊行活動，盼能刺激地方經濟。
花蓮每年暑假大型強檔活動分別是「夏戀嘉年華」與「紅面鴨FUN暑假」，邀請知名藝人、樂團或在地音樂創作人登台演出，吸引歌迷到場力挺喜愛的表演者；在壽豐鄉鯉魚潭則有可愛造型的紅面鴨，搭配水舞、音樂與燈光效果演出水舞秀，經常吸引許多遊客到花蓮觀光。
觀光處長張志翔表示，夏戀嘉年華將於7月3日至7日舉行，紅面鴨FUN暑假是7月13日到8月11日，還有原民處的豐年節、太平洋觀光節與年底的溫泉季等活動，今年是震後觀光振興，活動都會創新、擴大舉辦，目前夏戀嘉年華的卡司還在積極邀請，請大家期待。
觀光處觀光行銷科長柯博皙說，希望暑假2場大型活動將拉抬整體觀光效益，會盡全力發揮創新、創意及邀請超強卡司演出等，吸引人潮進入花蓮，刺激消費。
另外，日本岩手縣盛岡市曾在2002年、2007年、2016年及2019年，四度應邀到花蓮市舉辦山車踩街遊行活動，不但為地方掀起觀光熱潮，也搭起兩市的友誼橋梁，在2019年正式締結友好城市。縣議員魏嘉賢透露，盛岡市計畫在今年11月，將再到花蓮市舉辦踩街遊行活動。
柯博皙表示，今年初盛岡市曾拜訪市公所跟縣府，均對山車遊行一事表達歡迎，至於何時辦理、如何舉辦等相關細節，目前都還在討論中。市長魏嘉彥則允諾市公所會全力協助辦理活動，與縣府一起努力振興觀光。
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