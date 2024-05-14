影／基隆電動車補助要花40億？ 謝國樑澄清：沒這數字

基隆市長謝國樑今天到市議會進行施政報告，民進黨議員針對電動車補助方案要花費國庫40億元提出嚴厲批評，而謝國樑也解釋，沒有這個數字，請議員放心，因為剛開始的方案門檻過高，造成申請人數不多，所以才會有2.0和3.0的方案出來追過預算，希望能解決年輕人的困難，增加申請的意願。

基隆市議會今天召開定期大會，審議市政府今年編列追加預算25億元，其中以補助青年電動機車計畫達7億元最多，分別用於2.0、3.0不同條件的新方案，前者除車體補助4萬元還有月資費補助，並有零月資費方案可選擇；後者是不限廠牌，一次性補助最多6萬元，月資費自行負擔。

謝國樑在回答議員質詢時表示，因為剛開始實施的時候門檻過高申請人數不多，這原因除了民眾沒有沒有舊機車可以汰換，每年強制性的公益也是一個因素，另外，月費的負擔也造成年輕人資金運用的困擾；倘若申請的人數太多，當然要進行管控，但若申請人數太少，就要進行檢討，調整是不是要給民眾更多適當的方案。

謝國樑澄清，沒有議員所說要花費40億元這個數字，也請議員放心，不會用到40億。雖然推動了2.0方案後，的確是有比較多的人來申請，但當初在研究這個方案的時候，也是經過各界的討論，希望能增加申請人數。

謝國樑說，3.0方案還只是一個預算案，這預算要經議會通過才會去使用。市府團隊依據市民期待、議員建議跟符合法治基本精神的情況下，最後提出了「機車券」的計畫，它是不需要負擔任何月費，而是一次徹底性的購買。基於對年輕人的關懷，市府不希望年輕人買了一台車之後付不起月費，所以才會配置了2.0跟3.0方案，在追加預算部份的相關金額。