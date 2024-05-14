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影／基隆電動車補助要花40億？ 謝國樑澄清：沒這數字

攝影中心／ 記者杜建重／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天到市議會進行施政報告，針對民進黨議員質詢有關電動車預算追加案，謝國樑解釋，2.0和3.0調整方案都是希望解決年輕人的困難，增加申請的意願。記者杜建重／攝影
基隆市長謝國樑今天到市議會進行施政報告，針對民進黨議員質詢有關電動車預算追加案，謝國樑解釋，2.0和3.0調整方案都是希望解決年輕人的困難，增加申請的意願。記者杜建重／攝影

基隆市長謝國樑今天到市議會進行施政報告，民進黨議員針對電動車補助方案要花費國庫40億元提出嚴厲批評，而謝國樑也解釋，沒有這個數字，請議員放心，因為剛開始的方案門檻過高，造成申請人數不多，所以才會有2.0和3.0的方案出來追過預算，希望能解決年輕人的困難，增加申請的意願。

基隆市議會今天召開定期大會，審議市政府今年編列追加預算25億元，其中以補助青年電動機車計畫達7億元最多，分別用於2.0、3.0不同條件的新方案，前者除車體補助4萬元還有月資費補助，並有零月資費方案可選擇；後者是不限廠牌，一次性補助最多6萬元，月資費自行負擔。

謝國樑在回答議員質詢時表示，因為剛開始實施的時候門檻過高申請人數不多，這原因除了民眾沒有沒有舊機車可以汰換，每年強制性的公益也是一個因素，另外，月費的負擔也造成年輕人資金運用的困擾；倘若申請的人數太多，當然要進行管控，但若申請人數太少，就要進行檢討，調整是不是要給民眾更多適當的方案。

謝國樑澄清，沒有議員所說要花費40億元這個數字，也請議員放心，不會用到40億。雖然推動了2.0方案後，的確是有比較多的人來申請，但當初在研究這個方案的時候，也是經過各界的討論，希望能增加申請人數。

謝國樑說，3.0方案還只是一個預算案，這預算要經議會通過才會去使用。市府團隊依據市民期待、議員建議跟符合法治基本精神的情況下，最後提出了「機車券」的計畫，它是不需要負擔任何月費，而是一次徹底性的購買。基於對年輕人的關懷，市府不希望年輕人買了一台車之後付不起月費，所以才會配置了2.0跟3.0方案，在追加預算部份的相關金額。

針對謝國樑的報告，民進黨議會黨團也在中午休息時間召開記者會提出嚴厲批抨，議員表示，電動車補助方案到了3.0，總體計畫對基隆市已經造成財政負擔，若以每台電動車大約8萬元的金額計算，要達成謝國樑競選市長口號5萬台電動機車的總額，市府將負擔高達40億元以上的預算來執行當初選舉所開的支票，這些預算都將嚴重影響基隆的市政建設。

基隆市長謝國樑今天到市議會進行施政報告，民進黨議員針對電動車補助方案輪番上陣提出嚴厲批評。記者杜建重／攝影
基隆市長謝國樑今天到市議會進行施政報告，民進黨議員針對電動車補助方案輪番上陣提出嚴厲批評。記者杜建重／攝影
基隆市長謝國樑（左）今天到市議會進行施政報告，開會前，謝國樑走到議員席和議員握手打招呼。記者杜建重／攝影
基隆市長謝國樑（左）今天到市議會進行施政報告，開會前，謝國樑走到議員席和議員握手打招呼。記者杜建重／攝影
基隆市長謝國樑在回答議員質詢時表示，倘若電動車方案申請的人數太少，市府當然要進行檢討，調整是不是要給民眾更多適當的方案。記者杜建重／攝影
基隆市長謝國樑在回答議員質詢時表示，倘若電動車方案申請的人數太少，市府當然要進行檢討，調整是不是要給民眾更多適當的方案。記者杜建重／攝影
民進黨議會黨團在中午休息時間召開記者會批抨謝國樑的電動車補助方案，市府要負擔高達40億元的預算來執行，將嚴重影響基隆的市政建設。記者杜建重／攝影
民進黨議會黨團在中午休息時間召開記者會批抨謝國樑的電動車補助方案，市府要負擔高達40億元的預算來執行，將嚴重影響基隆的市政建設。記者杜建重／攝影

謝國樑 議員 電動機車

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