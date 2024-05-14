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全國普及率全國第三 台東2部落還沒自來水遭批承諾跳票
為提升偏鄉部落飲用水安全無虞，台東縣政府前年爭取3億元經費，包括改善達仁鄉及延平鄉興建簡易自來水廠與延管工程計畫。不過，已完工並於原定上月供水的達仁鄉新興部落和安朔部落，卻跳票，議員質疑進度牛步。縣府回應會協調水公司及公所盡速完成。
縣府財政及經濟發展處長章正文表示，達仁鄉新興部落簡易自來水廠目前因為相關設計有調整變更，因此，還會有改善工程暫時無法供水，至於安朔部落，主要公所在戶數的統計資料沒有收集完畢，所以待資料呈報縣府後，就可以送交水利署進行後續排序作業。
台東縣地理環境幅員遼闊，且有近9成土地位處山區，偏鄉部落飲用水長期接用山水，時常面臨水源不足及衛生健康問題，為改善居民飲用水，縣府近年積極爭取經費，從1.35億增加至3億元，中央核定44件工程，並已陸續興建改善，其中包括達仁及延平兩鄉，大幅提升自來水普及率。
不過，去年已完工並預計上個月開始供水的新興部落自來水廠及安朔部落延管工程，居民卻至今無水可用，議員蔡玉玲認為當初允諾居民的時間不應跳票，這樣會失信於民，畢竟水問題攸關民生，不能一拖再拖，她希望縣府盡速完成任務，趕在汛期來臨時給居民有水可用。
縣府財經處表示，改善民眾用水品質，包括46件自來水延管工程，至去年底完成鋪設47.6公里延管，以及簡易自來水改善工程，並進行用戶設備外線補助，受益戶總計達4533戶，自來水普及提升率為全國第三。縣府將攜手經濟部及自來水公司，持續提升偏遠地區自來水供水。
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