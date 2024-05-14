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綠島掩埋場大火 動員本島救災

聯合報／ 記者蔡世偉劉星君／連線報導
屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運連9次流標，堆置近600公噸垃圾，屏東縣政府昨進場協助處理，預計3周完成清運。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣琉球鄉公所辦理垃圾清運連9次流標，堆置近600公噸垃圾，屏東縣政府昨進場協助處理，預計3周完成清運。圖／屏東縣府環保局提供

台東綠島垃圾掩埋場12日傍晚發生火警，火勢猛烈延燒超過20小時，居民抱怨聞了一夜惡臭，苦不堪言。環保局表示，已請鄉公所檢視監視器或相關滅火設備，協助爭取經費；屏東小琉球因垃圾清運工程接連流標，暫置場堆積逾600公噸垃圾，縣府動員400噸貨輪，昨起登島協助先把垃圾運回台灣本島處理，預估約花3周時間可完成暫置垃圾清運。

綠島鄉公館村垃圾掩埋場面積大約2.36公頃，因燃燒整夜未熄滅，消防局昨早從本島調派3名消防員協助救災。

這起火災也造成當地空汙嚴重，居民說，平日經過聞到明顯惡臭味，夏日高溫更屢次造成垃圾悶燒，引發火警。

環保局表示，台東市建農垃圾場大火後，著手體檢各掩埋場消防設施或監視設備，只要涉及消防安全部分，會請綠島公所依需求提報，將協助向中央爭取經費。

屏東昨出動400噸貨輪開往小琉球，可搭載3輛大型垃圾轉運車，每航次清運垃圾量逾60公噸，預估約3周完成暫置垃圾清運。

環保局強調，依據地方制度法及廢棄物清理法，廢棄物清運工作是鄉公所權責，廢棄物處理是縣府工作，請琉球鄉公所深刻檢討一再流標原因；若琉球鄉公所未能在期限完成發包，致補助款遭環境部收回，後果請琉球鄉公所自行承擔。

琉球鄉公所上周公布第10次招標，預計5月21日開標。

小琉球 廢棄物 環保局

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