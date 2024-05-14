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基市府獲贈沐浴車 失能者也能體驗泡澡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
台灣樂福國際慈善福利協會昨捐沐浴車給基隆市府，開放需求者預約到府沐浴服務。記者邱瑞杰／攝影
台灣樂福國際慈善福利協會昨捐沐浴車給基隆市府，開放需求者預約到府沐浴服務。記者邱瑞杰／攝影

台灣樂福國際慈善福利協會昨捐贈沐浴車給基隆市府，副市長邱佩琳說，沐浴車1輛不見得夠用，期望未來還有第2輛、第3輛，讓城市更有愛。社會處長楊玉欣也是重症病人，她說，渴望可以每天洗澡，卻很難如願，沐浴服務是很專業的事，氣切者、漸凍、腦性麻痺、萎縮症、小腦萎縮症等患者過去大多只能擦澡，有了沐浴車就能體驗泡澡，生活品質更好。

基隆市社會處表示，全市65歲以上人數有7萬4641人，占全市20.54%，邁入超高齡社會，長照居家服務需求增加。基隆山多平地少的地理環境，讓失能者、主要照顧者面臨更大挑戰，市府整合民間資源，強化長照服務輸送體系，讓隱藏性個案、潛在需求者能得到資源。沐浴車為失能者提供到宅沐浴服務，符合長照申請資格者自付額最高400元，自費最高2500元。

台灣利他資源整合社會企業媒合樂福協會，捐贈市價約200萬元沐浴車供市府調度使用。這輛車是住台中的曾姓男子捐款購買，曾男說，母親是基隆暖暖區人，媽媽也是浴沐車的受惠者，希望故鄉有需要的人，也能享受泡澡服務，他決定捐款買車，專供基隆民眾使用。

樂福協會總幹事陳彥里說，沐浴車服務團隊3人1組出勤，成員中有照服員和護理師，除滿足失能者身體清潔及衛生，也協助褥瘡照護及衛教服務，減輕主要照顧者負擔。

基隆 沐浴 長照

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